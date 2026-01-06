Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Pomaga tym, którzy szukają zaginionych osób, wspiera śledczych w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Ostatnio często zabiera głos na temat ważnych wydarzeń w kraju i na świecie.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co wydarzy się w polskiej polityce?

Jednym z tych zagadnień, które budzą wiele emocji, i które w swoich nagraniach porusza jasnowidz Jackowski, jest III wojna światowa. Zarówno ta w Ukrainie, jak i konflikt zbrojny, który toczy się między Izraelem a Iranem.

Jasnowidz z Człuchowa często porusza również temat polskiej polityki. Wypowiadał się swego czasu na temat przegranej Rafała Trzaskowskiego. Mówił o prezydencie na uchodźstwie, czy tajnych dokumentach, jakie ma ujawnić Karol Nawrocki.

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" przewiduje, co może się wydarzyć w 2026 roku na polskiej scenie politycznej. Okazuje się, że jasnowidz Jackowski ma wizję rozpadu w PiS.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Nastąpi rozłam w PiS?

Może nastąpić rozłam w PiS. I ktoś za sobą pociąga tych z tej koalicji PiS-owskiej, jakąś część ludzi. To będzie wysoki, szczupły człowiek, on pociągnie jakąś część ludzi z PiS za sobą. Stworzy partię, ale ta partia będzie się mówiło, że to jest partia jakby centro-prawicowa, ale ona będzie dalej blisko PiS. Zrobi się z tego bliźniaczka PiS. Ale ktoś się wyjdzie z PiS-u, szczupły, wysoki mężczyzna, który pociągnie trochę ludzi ze sobą z PiS-u. Może taki rozkład być - wieszczy w rozmowie z "Super Expressem".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Wysoki, szczupły mężczyzna"

Kim może być ten "szczupły, wysoki mężczyzna", za którym pójdzie część polityków PiS? Być może chodzi o Mateusza Morawieckiego, choć ten wciąż temu zaprzecza i mówi, że "Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia". Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością - stwierdza.

Jasnowidz z Człuchowa w jednej ze swoich przepowiedni wspominał o tym, że w 2028 roku Karol Nawrocki może nie być już prezydentem Polski. Mówił właśnie o szczupłym człowieku w okularach. Nie widzę obecnego prezydenta, choć chyba jeszcze powinien rządzić - wyjaśnia jasnowidz z Człuchowa.