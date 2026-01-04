Krzysztof Jackowski to jasnowidz z Człuchowa, którego przepowiednie wzbudzają ogromne emocje, w tym kontrowersje, ale też wciąż ciekawią. Tym razem w rozmowie z "Super Expressem" podzielił się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości Polski i tego, co nas czeka w 2026 roku.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "To będzie smutny rok"

Jego wizja nie napawa niestety optymizmem. Jak wynika z tego, co mówi, 2026 rok będzie smutny zarówno dla Warszawy, jak też innych miast. To będzie smutny rok dla Warszawy oraz innych polskich miast, ponieważ idzie smutny czas. To będzie zły rok, który nas obedrze z wielu rzeczy - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Idzie nowe"

Jasnowidz z Człuchowa wieszczy, że to będzie rok nagłych zmian, zarówno w sferze finansowej, jak też społecznej. To ma być rok, w którym dotychczasowe układy i schematy odejdą w zapomnienie. Zdaniem Jackowskiego "idzie nowe". Dzisiaj mogę powiedzieć, że żyjemy w fajnym dobrobycie, który się kończy, a 2026 rok będzie rokiem, w którym zaczną się walić stare układy, stare ramy finansowe. Wchodzi nowe - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz Jackowski o 2026 roku. Mówi o starym systemie

Zdaniem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego 2026 rok zabierze nam to, co znamy. Nie wskazuje konkretnych zdarzeń, ale przepowiada, że będzie to czas testu dla miast, instytucji i zwykłych ludzi.

My jesteśmy po drodze niestety przegranych, dlatego że żyliśmy w starym systemie, który był budowany na pewnej wierze, która czasami była błyskotliwa. 2026 nam to zabiera- uważa jasnowidz Jackowski.