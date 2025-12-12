Krzysztof Jackowski to najbardziej znany, ale kontrowersyjny jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie ciekawią, ale wzbudzają też ogromne emocje. Swoimi wizjami na temat tego, co być może wydarzy się w Polsce i na świecie, dzieli się w sieci.

Na swoim kanale na YouTubie jasnowidz Jackowski poruszył temat nadchodzącego 2026 roku. Co wydarzy się w Polsce i na świecie?

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. To czeka Polskę

W swojej przepowiedni na 2026 rok jasnowidz Jackowski zobaczył noworoczne życzenia składane polskim żołnierzom walczącym poza granicami kraju. W jego wizji były one przekazywane Polakom przez polskie władze, ale widział też, że w "mediach sypią się specjalne życzenia dla polskich żołnierzy, którzy są poza granicami Polski i walczą".

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada także, że Ukraina w 2026 roku może zostać podzielona na trzy. Będzie Ukraina rosyjska, pod okupacją rosyjską. Będzie też część Ukrainy, która nie będzie w pełni pod okupacją rosyjską, ale pod wpływem rosyjskim i będzie trzecia część Ukrainy, ukraińska. Donieck. Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka. Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski - wieszczy Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok. "Długo gaszony pożar"

W wizji jasnowidza z Człuchowa wynika, że w 2026 roku będą miały miejsce susza oraz ogromne pożary lasów. W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony - twierdzi jasnowidz Jackowski.

Wspomina również o obcych wojskach w Polsce. Widzę coś takiego, że wyszły wojska, są to niepolskie wojska. I one zajęły kawałek Polski, ale nie padł żaden strzał. Ani z jednej, ani z drugiej strony i te wojska będą tak stacjonowały, ale nie będzie wymiany militarnej z jednej czy z drugiej strony - mówi na jednym z nagrań. Dodaje jednak, że nie chce mu się wierzyć, że obce wojsko wejdzie na teren Polski.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy Trump przestanie być prezydentem?

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na 2026 rok mówi również o tym, że Donald Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem odejdzie ze stanowiska przez chorobą albo z innych powodów. Zdaniem jasnowidza Jackowskiego pojawią się głosy, że Ameryka traci demokrację. Kraj ten jego zdaniem zacznie się destabilizować.

W 2026 roku dojdzie też do poważnego zagrożenia militarnego. W Stanach Zjednoczonych wybuchną masowe protesty przeciwko prezydentowi, który zastąpi Trumpa. Społeczeństwo będzie dążyć do jego obalenia, a rozruchy obejmą duże obszary kraju - uważa jasnowidz Jackowski.