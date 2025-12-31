Premier podkreślił, że będzie prosił o szybkie, konkretne i precyzyjne informacje. Zdajemy sobie sprawę, wynika to z naszych doświadczeń, że musimy, tak czy inaczej, przyjmować dla naszych wszystkich służb warianty pesymistyczne. Żeby w żaden sposób nie być zaskoczonym – powiedział Tusk.

Tusk: Nikt nie może zostać sam

Podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie. Nigdy dosyć tej pracy i mobilizacji. Nikt nie może zostać sam. Zdaję sobie sprawę, że nie jest w ludzkiej mocy przeciwdziałać wszystkim konsekwencjom złej pogody, takiej jak śnieżyce i gołoledź – zaznaczył.

Reklama

"Służby państwowe nie świętują"

Dodał, że nie może dojść do żadnego złego zdarzenia z tego względu, że "myśmy czegoś nie dopatrzyli”. To musi być naszym przykazaniem numer jeden – podkreślił. Zaznaczył też, że może przedstawiciele służb mieli inne plany na noc sylwestrową, "ale służby państwowe nie świętują, kiedy jest taka sytuacja".