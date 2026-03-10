Tematem, który został poruszony w programie "Trójkąt polityczny" w TVP Info generał Mirosław Różański został zapytany o spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem a także propozycję prezydenta, by zakupy dla armii finansowane były z NBP.

"Prezydent i szef NBP mówią co innego"

To szukanie argumentów do tego, żeby zawetować ustawę przyjętą przez parlament. Z tego spotkania nic konstruktywnego nie wynikło. Z jednej strony mamy konkretną unijną propozycję o znanych warunkach, a z drugiej mglista ofertę, bo odnoszę wrażenie że prezydent i szef NBP mówią co innego- stwierdził generał Różański.

Były wojskowy wypowiedział się również na temat ustawy "SAFE O proc.", którą złożył we wtorek prezydent. Gen. Różański powiedział, że słuchał oświadczenia szefa kancelarii prezydenta i przeczytał złożoną do Sejmu ustawę. Strona prezydencka mówiła o nowych narzędziach finansowych, które mają polegać na przekazaniu środków z NBP. Tymczasem nic takiego nie ma w ustawie. Zapisano tam, że pieniądze na zbrojenia będą pochodzić z kredytów, pożytek i obligacji czy – jak napisano – "innych źródeł" - mówił gen. Różański.

"Prezydent nie myśli poważnie"

Zwrócił uwagę, że unijne środki SAFE mogą pojawić się "już w marcu". A z drugiej strony mamy złotoustego prezesa NBP Adama Glapińskiego. Można odnieść wrażenie, że prezydent nie myśli poważnie o naszym bezpieczeństwie– skrytykował gen. Różański.

Gen. Różański krytykuje Karola Nawrockiego

Został także zapytany o apele do prezydenta dotyczące podpisania SAFE, które wystosowali gen. Wiesław Kukuła oraz gen. Artur Kuptel. To dwaj najważniejsi wojskowi. Pierwszy jest szefem sztabu, drugi odpowiada za zakupy. Skoro prezydent nie bierze pod uwagę ich słów, to można odnieść wrażenie, że nie ufa swoim wojskowym. Karol Nawrocki nie dorósł do bycia zwierzchnikiem sił zbrojnych – mówił w TVP Info były wojskowy.