Spotkanie premiera z prezydentem, prezesem NBP Adamem Glapińskim, wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim odbyło się w środę w Pałacu Prezydenckim; dotyczyło decyzji prezydenta ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE, a także przedstawionego przez prezydenta projektowi "Polski SAFE 0 proc.".

Miałem nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do jednoznacznej konkluzji, deklaracji, decyzji - zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy z polskimi generałami (przed spotkaniem z prezydentem - PAP). Liczymy na szybką natychmiastową decyzję dotyczącą programu SAFE, a więc tych 180 mld zł na polski przemysł zbrojeniowy, na polską obronę - powiedział po spotkaniu Tusk.

Jak mówił, na wcześniejszym spotkaniu "generałowie nie ukrywali, że liczy się już nie tylko każdy tydzień i każdy dzień - każda godzina ma znaczenie".

Tusk po spotkaniu z Nawrockim: Liczymy na natychmiastową decyzję ws. programu SAFE

Bo od czasu zależy na ile efektywnie wykorzystamy te pieniądze w czasach, kiedy kryzysy, ryzyka narastają czasem z godziny na godzinę. Polska bezwzględnie potrzebuje szybkich, dużych, będących do naszej dyspozycji pieniędzy, żeby polska armia była rzeczywiście wyposażona na czas tych największych zagrożeń, a one naprawdę mogą się pojawić w każdej chwili - nikt nie ma co do tego wątpliwości - powiedział premier.

Premier o rozmowie z prezydentem ws. SAFE: Powiedział, że się zastanawia

Na briefingu prasowym po spotkaniu premier poinformował, że zapytał prezydenta wprost, czy podpisze ustawę wdrażającą unijny program SAFE. - Prezydent powiedział, że ma jeszcze dużo czasu, 10 dni i że się zastanawia, że mu się to nie podoba i że ma propozycję, żeby jednak wysłuchać propozycji pana Adama Glapińskiego - powiedział Tusk.

Zdaniem szefa rządu, propozycja prezesa NBP to "w największym skrócie jest SAFE zero złotych". W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy: mamy słowa, mamy projekt ustawy. W tym projekcie ustawy nie ma pieniędzy, jest nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych - stwierdził premier.

Jak dodał, jeżeli NBP wykazuje zyski to proponuje wpłacić je bezpośrednio do budżetu państwa, by przekazać je na bezpieczeństwo kraju.