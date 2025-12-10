Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że rozmowy na temat spotkania obu prezydentów są "wyjątkowo aktywne". Najważniejsza informacja: Już wiemy, że pan prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy – poinformował Przydacz. Mimo pozytywnej reakcji, data spotkania nie jest jeszcze ustalona. Polska czeka teraz na odpowiedź strony ukraińskiej na konkretne propozycje terminów. Spotkanie odbędzie się w Warszawie.

Rozmowy między prezydentami mają dotyczyć szerokiego spektrum spraw, od bezpieczeństwa po trudne kwestie dwustronne. Liderzy omówią sytuację na froncie i regionalną architekturę bezpieczeństwa. Prezydenci zajmą się tematami gospodarczymi oraz "sprawami dwustronnymi, które są ważne do zachowania czy tworzenia dobro-sąsiedzkich stosunków".

Ekshumacje na Wołyniu

Prezydent Nawrocki wcześniej podkreślał, że wizyta Zełenskiego będzie dobrą okazją do "ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu". Przydacz ocenił, że choć w rozmowach nastąpił "pewnego rodzaju krok naprzód", do finalnego efektu (ustalenia daty) "jeszcze troszkę brakuje".