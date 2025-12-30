Marcin Bosacki skomentował ten spór w Polsat News. Odpowiedział na pytanie, czy MSZ nie mogłoby poprosić o spotkanie z prezydentem ws. nominacji ambasadorskich. Prezydent Nawrocki spotkał się, właśnie po cichu, z ministrem Sikorskim. Wynikiem tego spotkania już prawie 3 miesiące temu, bo w październiku, było skonkretyzowanie w takiej notatce, który miała załącznik, notatka została niedawno przez wicepremiera Sikorskiego z propozycją kompromisu odtajniona powiedział wiceszef MSZ w Polsat News.

"Pan wicepremier Sikorski prosił prezydenta"

Ujawnił, że po tym nieoficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, prezydent i szef MSZ widzieli się jeszcze raz, podczas jednej z uroczystości.Pan wicepremier Sikorski prosił prezydenta: 'Panie prezydencie, ma pan już konkretną propozycję? Może byśmy się spotkali i coś ustalili?'. No do tej pory nie ma odpowiedzi – powiedział wiceminister. Jak dodał, 'trudno, żeby pan wicepremier Sikorski koczował pod Pałacem Prezydenckim i mówił "panie prezydencie, może pan mnie wreszcie wpuści".

Spór ws. nominacji ambasadorskich

Pat ws. ambasadorów trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Urzędujący wtedy prezydent Andrzej Duda powiedział, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech. W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d’affaires.

Spięcia na linii rząd- prezydent

W Polsat News Bosacki mówił także o spięciach na linii rząd-prezydent. Wydaje mi się, że kolegom z PiS niespecjalnie zależy na państwowym, mimo różnic politycznych, które są oczywiste, układaniu współpracy. Bardziej im zależy na pr i uzyskiwaniu punktów medialnych. To jest szkodliwe dla państwa – powiedział Bosacki.

Oferta Sikorskiego

Poinformował, że do Pałacu Prezydenckiego dotarła notatka z udziału premiera Donalda Tuska w telekonferencji z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi, która miała miejsce w sobotę. Bosacki powiedział, że w Pałacu Prezydenckim są "kłopoty" z dostarczaniem notatek niejawnych i w związku z tym minister Sikorski zaoferował prezydentowi dostęp do jednego z systemów szybkiego przesyłania informacji niejawnych. Rząd czeka na ocenę tego systemu przez Karola Nawrockiego i jego otoczenia.