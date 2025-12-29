Prezydent Karol Nawrocki przypomniał w swoim przemówieniu w Poznaniu, że powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w obronie kolebki polskości. Polska wspólnota narodowa jest otwarta na Zachód, ale też gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy - powiedział prezydent Nawrocki w Poznaniu.

"Zachód jako główne zagrożenie dla Polski"

Na słowa te odpowiedział premier Donald Tusk. "Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - napisał premier na platformie X.

Nawrocki: Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego

Prezydent Nawrocki nie zostawił tego bez komentarza. "Panie Premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział - historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do Powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami (to też zachód)? Istota sporu jest raczej taka, że Premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, albo celowo szuka konfliktu, bo Mu się budżet, służba zdrowia etc. nie spina. Aaa, o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję, jaką jest ;) I mówię nadal - ale nie przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek" - napisał Karol Nawrocki w X.

Sikorski opublikował zdjęcie z Nawrockim

Do tej wymiany zdań włączył się szef MSZ. Radosław Sikorski. Opublikował w sieci zdjęcie Karola Nawrockiego, gdy jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odwiedził Moskwę w lipcu 2018 r. "Po Anschlussie Krymu ja bym nie pojechał do muzeum propagującego stalinowską wersję drugiej wojny światowej" - napisał.