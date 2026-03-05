Członkowie administracji Donalda Trumpa powiedzieli kongresmenom podczas briefingu za zamkniętymi drzwiami na Kapitolu, że irańskie Shahedy stanowią duże wyzwanie - przekazało źródło. Minister obrony Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Ceine przyznali, że bezzałogowce są większym problemem, niż zakładano.

Oferta Ukrainy

Inne źródło utrzymywało, że przedstawiciele administracji próbowali bagatelizować obawy związane z dronami i zaznaczali, że kraje partnerskie w regionie zgromadziły wiele środków przechwytujących. Jak zaznaczyła CNN, Shahedy latają powoli i nisko, dzięki czemu łatwiej mogą unikać obrony powietrznej w porównaniu z pociskami balistycznymi.

W poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Kijów może dostarczyć drony przechwytujące

Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów Shahed osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek zaproponował, że Kijów może dostarczyć drony przechwytujące w zamian za rakiety do systemu Patriot.