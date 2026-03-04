Rakiet przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii; w incydencie nikt nie ucierpiał - dodało ministerstwo. "Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu: - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

Naloty na Iran

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Reakcja Turcji na atak na Iran

Jak dotąd nie było doniesień o atakach Iranu wymierzonych w Turcję. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w reakcji na wybuch wojny zaznaczył, że ataki USA i Izraela wyraźnie naruszają suwerenność Iranu i prawo międzynarodowe. Potępił równocześnie uderzenia Iranu na "bratnie kraje Zatoki Perskiej".