Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Wszyscy czekają na decyzję prezydenta

Ostateczną decyzję ws. ustawy wdrażającej SAFE podejmie teraz prezydent Nawrocki. Jednakże, jak zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nawet w przypadku weta Polska będzie mogła skorzystać z SAFE, choć będzie to trudniejsze i - jak mówił - może np. uniemożliwić finansowanie niewojskowych projektów związanych z modernizacją podległych MSWiA służb czy rozbudową infrastruktury.

Reklama
Hiszpania mocno odpowiada Trumpowi. 'Iran jak Ukraina. Nie dla wojny'
Hiszpania mocno odpowiada Trumpowi. "Iran jak Ukraina. Nie dla wojny"

Zobacz również

Generał: stawiajmy na samodzielność i samowystarczalność

Przeciwnicy wprowadzania programu SAFE twierdzą, że wojna na Bliskim Wschodzie pokazuje, że nie warto inwestować we własne możliwości, bo Amerykanie mają najlepszy sprzęt i trzeba od nich kupować. Absolutnie pieniądze SAFE są niezbędne. Popieram słowa gen. Kukuły i jest to "game changer" i powiedziałbym, że jest bardziej tzw. booster modernizacji polskich sił zbrojnych. Ja stawiam na polskie rozwiązania, bo naprawdę w Polsce mamy wspaniałe rozwiązania w rękach nie tylko PGZ-u (Polskiej Grupy Zbrojeniowej – red.). Bardzo dużo ciekawych rozwiązań technologicznych jest w rękach prywatnych firm i róbmy to. Stawiajmy na samodzielność i samowystarczalność – powiedział w rozmowie w TVP Info gen. Jarosław Kraszewski. Były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Trump: Niemcy są pomocne, a Hiszpania nie. Zrywa więc kontakty z Hiszpanią
Trump: Niemcy są pomocne, a Hiszpania nie. Zrywa więc kontakty z Hiszpanią

Zobacz również
Reklama

Generał o SAFE: nie popadajmy w fobię

Wyciągajmy wnioski z Ukrainy. Nie z Iranu, tylko z Ukrainy. Ukraina teraz jest uzależniona. Każdemu powtarzam: wyrzutnia HIMARS bez rakiet jest zabawką bezużyteczną. Wyrzutnia Patriot bez rakiet jest zabawką bezużyteczną na polu walki. Ona może przez jakiś czas służyć do wprowadzania przeciwnika w błąd – podkreślił i zaznaczył, że zużywalne środki własne „trzeba produkować tutaj”. Nie możemy popadać w fobię, że tylko Stany Zjednoczone są w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo – mówił.