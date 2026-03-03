3 marca to w domu Nawrockich wyjątkowy dzień. Właśnie wtedy prezydent świętuje urodziny. W tym roku skończył 43 lata. Polityk, który urodził się w Gdańsku w 1983 roku.

Imię po Karolu Wojtyle

Karol Nawrocki dostał imię po polskim papieżu - Karolu Wojtyle, co w jednym z nagrań w czasie kampanii wyborczej, potwierdziła jego mama. "Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski" - powiedziała Elżbieta Nawrocka w wywiadzie.

Tego życzy prezydentowi Nawrockiemu Roman Giertych

Życzenia prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu złożył także poseł Roman Giertych. Niby niewinne, niby klasyczne, a jednak nie zabrakło złośliwości. Ludzie to natychmiast wychwycili. "Panie Karolu z okazji urodzin życzę Panu aby wreszcie się z Panem liczyli...” - napisał Roman Giertych.

Burza pod wpisem Giertycha

Pod wpisem Romana Giertycha wybuchła kłótnia. Część komentujących doceniła dowcip i celną uwagę, zaszytą we wpisie. Inni bronili prezydenta twierdząc, że urodziny to jednak urodziny i warto postępować zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Zaczęto też dyskutować, o tym, kto z kim się liczy.