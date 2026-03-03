Tajwan sojusznikiem USA i Izraela

Wiceminister spraw zagranicznych Francois Wu oświadczył, że Tajwan, będąc sojusznikiem USA i Izraela, potępia irańskie ataki na obiekty w Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W jego ocenie działania te były prowadzone bez rozróżnienia celów cywilnych i wojskowych.

Iran zaatakował te państwa, w tym położone tam amerykańskie bazy, w odpowiedzi na rozpoczęte w sobotę rano izraelsko-amerykańskie naloty na cele w Iranie. Wu ocenił w rozmowie z dziennikarzami w parlamencie, że Izrael i USA dążą do "wyeliminowania terroryzmu".

Tajwan wspiera Irańczyków w dążeniu do wolności

Rzecznik resortu dyplomacji Hsiao Kuang-wei z kolei zapewnił, że władze w Tajpej "wspierają wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz pomocy narodowi irańskiemu w dążeniu do wolności i demokracji". Mamy nadzieję, że Irańczycy wkrótce będą mogli cieszyć się tymi wartościami oraz prawami człowieka - powiedział.

MSZ poinformowało również o pomocy udzielonej dwójce obywateli Tajwanu w ewakuacji z Izraela do Jordanii drogą lądową. Większość Tajwańczyków przebywających w regionie zdecydowała się jednak pozostać na miejscu, uznając to za bezpieczniejsze rozwiązanie - podały lokalne media.

Tajwan nie utrzymuje stosunków z Iranem

Tajwan, który sam zmaga się z presją militarną ze strony Chin, postrzega Izrael jako ważnego partnera. Władze w Tajpej nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Iranem od 1971 roku, kiedy to Iran uznał Chińską Republikę Ludową.