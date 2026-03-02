Prezydent Turcji nie gryzł się w język podczas oceny ostatnich wydarzeń. Według niego atak sił USA i Izraela na irańskie cele to bezpośrednie złamanie globalnych norm prawnych. Erdogan uważa, że takie działania niszczą porządek międzynarodowy i sprowadzają na region widmo niekontrolowanej wojny.

Misja pokojowa Turcji

Ankara nie ograniczy się tylko do słów krytyki. Prezydent zapowiedział, że Turcja zwiększy swoją aktywność na arenie międzynarodowej. Głównym celem jest teraz wymuszenie zawieszenia broni. Turecka dyplomacja ma pracować nad planem, który powstrzyma dalszą wymianę ognia i zagwarantuje bezpieczeństwo państwom regionu.

Erdogan: Turcy podzielają ból Irańczyków

Gospodarz Turcji wygłosił swoje przemówienie podczas kolacji z okazji ramadanu. W symbolicznym geście zapewnił, że Turcy rozumieją i współczują Irańczykom. Podzielamy ból Irańczyków – zadeklarował Erdogan.