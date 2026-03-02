Tomasz Strzelczyk to kucharz, który ma ogromną rzeszę fanów w sieci. Stawia na prostą, domową kuchnię oraz sprawdzone porady kulinarne. Gotowanie to jego wielka pasja. Zanim zajął się tym na dobre, mieszkał w Danii i pracował w tartaku.

Tomasz Strzelczyk robi furorę w sieci

W 2015 roku Tomasz Strzelczyk trafił do 4. edycji programu "MasterChef". Tę edycję zwyciężył Damian Kordas. Strzelczyk trafił do finałowej piątki. Mimo, że nie wygrał kulinarnego show TVN, stworzył w sieci kanał "Oddasz Fartucha".

Reklama

Obecnie na YouTubie śledzi go ponad 1,6 mln osób. Profil na Facebooku, jaki założył Tomasz Strzelczyk ma z kolei 2,5 mln fanów. Można go również oglądać w śniadaniówce "Halo tu Polsat".

Tomasz Strzelczyk zaatakowany za zdjęcie z samochodem

Ostatnio opublikował zdjęcie, które wywołało burzę w sieci. Zamieścił fotografię ze Szczecina, na której pozuje przy luksusowym samochodzie, które należy do niego. Nie obyło się bez hejtu i krytyki. Tomasz Strzelczyk nie przeszedł obok nich obojętnie. Postanowił skomentować je w charakterystyczny dla siebie sposób.

Tak Tomasz Strzelczyk odpowiedział hejterom

Był Mercedes - był hejt. Dziś jest traktor. Może teraz będzie wygodniej? Tylko że to wciąż ten sam facet. Ten sam, który ciężko pracuje na wszystko, co ma. Nie będę przepraszał za sukces i nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Robię swoje - napisał Tomasz Strzelczyk.

Wielu fanom założyciela kanału "Oddasz Fartucha" przypadło do gustu. Jego wpis polubiło ponad 30 tys. użytkowników. Wielu miłośników przepisów Tomasza Strzelczyka poparło go. Twierdzili w większości, że hejterskie komentarze to tylko i wyłącznie zazdrość.