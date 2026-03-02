Tomasz Strzelczyk to kucharz, który ma ogromną rzeszę fanów w sieci. Stawia na prostą, domową kuchnię oraz sprawdzone porady kulinarne. Gotowanie to jego wielka pasja. Zanim zajął się tym na dobre, mieszkał w Danii i pracował w tartaku.

Tomasz Strzelczyk robi furorę w sieci

W 2015 roku Tomasz Strzelczyk trafił do 4. edycji programu "MasterChef". Tę edycję zwyciężył Damian Kordas. Strzelczyk trafił do finałowej piątki. Mimo, że nie wygrał kulinarnego show TVN, stworzył w sieci kanał "Oddasz Fartucha".

Reklama
Marcin Prokop ma propozycję dla Hołowni. 'Świetnie by było, gdyby Szymon...'
Marcin Prokop ma propozycję dla Hołowni. "Świetnie by było, gdyby Szymon..."

Zobacz również

Obecnie na YouTubie śledzi go ponad 1,6 mln osób. Profil na Facebooku, jaki założył Tomasz Strzelczyk ma z kolei 2,5 mln fanów. Można go również oglądać w śniadaniówce "Halo tu Polsat".

Tomasz Strzelczyk zaatakowany za zdjęcie z samochodem

Ostatnio opublikował zdjęcie, które wywołało burzę w sieci. Zamieścił fotografię ze Szczecina, na której pozuje przy luksusowym samochodzie, które należy do niego. Nie obyło się bez hejtu i krytyki. Tomasz Strzelczyk nie przeszedł obok nich obojętnie. Postanowił skomentować je w charakterystyczny dla siebie sposób.

Tak Tomasz Strzelczyk odpowiedział hejterom

Był Mercedes - był hejt. Dziś jest traktor. Może teraz będzie wygodniej? Tylko że to wciąż ten sam facet. Ten sam, który ciężko pracuje na wszystko, co ma. Nie będę przepraszał za sukces i nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Robię swoje - napisał Tomasz Strzelczyk.

Wielu fanom założyciela kanału "Oddasz Fartucha" przypadło do gustu. Jego wpis polubiło ponad 30 tys. użytkowników. Wielu miłośników przepisów Tomasza Strzelczyka poparło go. Twierdzili w większości, że hejterskie komentarze to tylko i wyłącznie zazdrość.