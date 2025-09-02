Łukasz Schreiber w czerwcu rozwiódł się ze swoją poprzednią żoną, czyli Marianną Schreiber. Swoją nową ukochaną pokazał w sieci pół roku wcześniej. Zdjęcie w mediach społecznościowych zamieścił w sylwestrowy wieczór.
Łukasz Schreiber ożenił się po raz trzeci. Pokazał zdjęcia ze ślubu
Nową wybranką polityka PiS została Weronika Reitner. W niedzielę Łukasz Schreiber opublikował zdjęcia ze ślubu. W sierpniu para powiedziała sobie "tak". Dwa miesiące temu odbyły się z kolei zaręczyny.
Kim jest trzecia żona Łukasza Schreibera? Tylu ma obserwatorów w sieci
O nowej, trzeciej żonie Łukasza Schreibera wiadomo niewiele, bo obydwoje unikają opowiadania o sobie publicznie. Z profilu w mediach społecznościowych można się dowiedzieć, że Weronika Reitner ma na instagramowym profilu ponad 2,8 tysiąca obserwatorów. Pokazuje na nim swoje zawodowe życie.
Tym zajmuje się nowa żona Łukasza Schreibera. Nieruchomości i modeling
Okazuje się, że trzecia żona Łukasza Schreibera jest właścicielką biura nieruchomości. Sama o sobie mówi, że jest bizneswoman. O tym, że ma swoją działalność gospodarczą Weronika wspomniała, gdy Pudelek zapytał ją o zaręczyny.
W dalszym ciągu nie planuję wypowiadać się publicznie na temat naszego życia prywatnego - chronimy je, w związku z czym na pewno nie zdradzimy daty ślubu. Obecnie zawodowo skupiam się na biurze nieruchomości, które otworzyłam, a nie np. na udzielaniu wywiadów - powiedziała Weronika.
Żona polityka PiS zajmuje się także modelingiem. Na swoim profilu na Instagramie zamieszcza relacje z planów zdjęciowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję