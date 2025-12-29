Strona rosyjska zapowiedziała, że będzie kontynuować negocjacje na temat zakończenia wojny w Ukrainie, ale zmieni swoje stanowisko.

Ławrow: Ukraińcy zaatakowali dronami rezydencję Putina

Według Siergieja Ławrowa Ukraina wypuściła na rezydencję Putina 91 bezzałogowych statków powietrznych; wszystkie miały zostać zestrzelone. Minister dodał, że w ataku nikt nie ucierpiał, a bezzałogowce nie wyrządziły żadnej szkody.

Ławrow: Rosyjska armia wybrała już cele w ramach odwetu

Szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział działania odwetowe na atak i zastrzegł, że w związku z atakiem Moskwa zrewiduje swoje stanowisko w negocjacjach pokojowych z Kijowem. Dodał zarazem, że rosyjskie władze nie zamierzają wycofywać się z nich. Ławrow poinformował też, że rosyjska armia wybrała już cele, w które uderzy w ramach odwetu. Takie lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi – oświadczył szef MSZ Rosji, a domniemany ukraiński atak określił mianem "terroryzmu państwowego".

W opinii wiceministra spraw zagranicznych Rosji Aleksandra Gruszki Moskwa dostrzega "wpływ Wielkiej Brytanii w najnowszych prowokacjach Ukrainy" – podał Reuters, cytując agencję TASS.

Zełenski: To przygotowanie grunt pod atak w budynki rządu

W reakcji na oskarżenia szefa rosyjskiego MSZ prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał je próbą "storpedowania negocjacji pokojowych". Ukraiński przywódca dodał, że zarzuty to "przygotowanie gruntu pod uderzenie w ukraińskie budynki rządowe".

Prezydent Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina w rejonie wałdajskim. Zełenski określił je mianem "kolejnej fali kłamstw". Prezydent Ukrainy zaapelował do prezydenta USA Donalda Trumpa, by "podjął odpowiednie działania w odpowiedzi na rosyjskie groźby".

Czy Putin spędzał noc ataku w swojej rezydencji?

Agencja Reutera podkreśliła, że nie udało jej się ustalić, czy noc z niedzieli na poniedziałek Putin spędzał w swej rezydencji w obwodzie nowogrodzkim, na północnym zachodzie Rosji. Przypomniano, że w przeszłości z rezydencji korzystali m.in. sowieccy przywódcy Józef Stalin i Nikita Chruszczow oraz pierwszy prezydent Rosji po upadku ZSRR, Borys Jelcyn.