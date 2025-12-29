Przeciwnik szykował się do obrony Zaporoża przez wiele lat, ale wojska Federacji Rosyjskiej są w stanie wypełniać zadania na tym kierunku – powiedział Władimir Putin podczas spotkania z szefem sztabu rosyjskiej armii, generałem Walerijem Gierasimowem i kadrą dowódczą. Według przywódcy siłom rosyjskim udało się przerwać obronę przeciwnika.

Putin: "Wyzwolenie Donbasu" przebiega zgodnie z planem

Putin przekonywał również, że "operacja wyzwolenia Donbasu, obwodów zaporoskiego i chersońskiego przebiega zgodnie z planem".

Generał Gierasimow: Siły rosyjskie nacierają na całej linii frontu

Według Gierasimowa Ukraina jest obecnie w defensywie, a siły rosyjskie "nacierają na całej linii frontu" i w 2025 r. opanowały obszar o powierzchni blisko 6,5 tys. km kwadratowych. W ocenie Putina jest to "zadowalającym tempem" ofensywy.

Sprzeczne doniesienia od Rosjan i Ukraińców

Wcześniej rosyjskie media informowały o zajęciu miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim, jednak według źródeł ukraińskich miejscowość nie jest okrążona, a walki na tym odcinku trwają. Miasto znajduje się w tzw. szarej strefie, gdzie pozycje obu stron mogą znajdować się bardzo blisko siebie; jest to także obszar dużej aktywności bezzałogowców, co sprawia, że logistyka jest tam znacząco utrudniona.

Ukraińskie władze cywilne i wojskowe konsekwentnie podkreślają, że rosyjskie raporty o postępach na froncie są często niezgodne ze stanem faktycznym i służą głównie celom propagandowym – podobnie jak zapowiedzi dotyczące celów, które Kreml spodziewa się zrealizować w przyszłości.