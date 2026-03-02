Samoloty dla Polaków? Na razie brak decyzji

Mimo doniesień o działaniach innych państw, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymuje się z wysłaniem rządowych maszyn po obywateli. Adam Szłapka podkreśla w Radiu ZET, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. Przestrzeń powietrzna nad wieloma regionami pozostaje zablokowana, co uniemożliwia bezpieczne lądowanie.

Reklama

Rzecznik rządu przestrzega również przed fałszywymi informacjami. Według niego wieści o tym, że np. Czechy wysyłają cztery samoloty do Omanu, mogą być nieprawdziwe. Wiele informacji w przestrzeni publicznej to fake newsy – ucina minister w Radiu ZET.

Konsulowie pomagają na miejscu

Choć samoloty nie wystartowały, rząd zapewnia, że nie zostawia Polaków bez opieki. Służby konsularne uruchomiły dodatkowe infolinie. Polacy przebywający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) mogą liczyć na wsparcie w rozmowach z lokalnymi władzami. MSZ stara się wynegocjować, aby tamtejsze rządy pokryły koszty dłuższego, przymusowego pobytu turystów.

Szłapka odniósł się też do problemów z ambasadą w Dubaju, która według relacji podróżnych pracuje tylko cztery dni w tygodniu. Minister obiecał rozwiązanie tej sprawy i zapewnił, że MSZ organizuje pracę tak, by każdy potrzebujący otrzymał pomoc.

Reklama

Ceny paliw mogą skoczyć w górę

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy Polaków po kieszeni? Rzecznik rządu przyznaje, że sytuacja może wpłynąć na ceny benzyny na stacjach. Szłapka uspokaja jednak, że ewentualne podwyżki powinny być krótkotrwałe. Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach paliwo i tak było tańsze niż w ubiegłych latach, co daje pewną poduszkę bezpieczeństwa.

Polska wobec ataku na Iran

W kwestiach militarnych Polska stawia na dyplomację i kontakt z sojusznikami z NATO. Choć Stany Zjednoczone prowadzą operacje wspólnie z Izraelem, polskie wojsko nie bierze w nich udziału. Stanowisko rządu: Jesteśmy w stałym kontakcie z USA, ale nie uczestniczymy w ataku. Sondaż RadioZET.pl pokazuje, że aż 82 proc. Polaków sprzeciwia się popieraniu ataku na Iran. Adam Szłapka wyraził nadzieję na szybką stabilizację regionu, podkreślając, że narodowi irańskiemu należy się pokój.