Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji. W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że "zasłaniając się obawą" o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie. Według MSZ wspólnota międzynarodowa musi natychmiast przedstawić obiektywną ocenę "nieodpowiedzialnych działań, które grożą dalszą destabilizacją sytuacji w regionie".

Żałoba po śmierci Chamenei

W nocy z soboty na niedzielę (czasu polskiego) irańskie media reżimowe potwierdziły śmierć Alego Chameneia. "Najwyższy Przywódca Iranu poniósł śmierć męczeńską" - poinformowała państwowa stacja telewizyjna IRIB. O śmierci najwyższego przywódcy poinformowała irańska telewizja państwowa oraz państwowa agencja informacyjna IRNA, nie podając jednak dokładnej przyczyny zgonu. Reżimowe media przekazały, że Chamenei zginął w swoim biurze, we wczesnych godzinach porannych. W Iranie ogłoszona została 40-dniowa żałoba narodowa.

Putin: naruszenie prawa międzynarodowego

Głos w sprawie ataku na Iran i śmierć Ajatollaha Chamenei zagrał prezydent Rosji. Wypowiedź rosyjskiego przywódcy przytacza państwowa agencja informacyjna TASS. "Śmierć Chameneiego jest cynicznym morderstwem, naruszającym wszelkie standardy moralności ludzkiej i prawa międzynarodowego" - stwierdził Władimir Putin. Dodatkowo prezydent Rosji kondolencje irańskiemu prezydentowi Masudowi Pezeszkianowi.