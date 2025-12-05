Po raz pierwszy konkurs piosenki Eurowizji zorganizowano w 1956 r. Liczba krajów uczestniczących w Konkursie Piosenki Eurowizji zmienia się co roku, ale zazwyczaj wynosi około od 37 do 43. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2025 w Bazylei, w Szwajcarii. Finał konkursu tej edycji wygrał JJ, reprezentant Austrii z piosenką "Wasted Love". Dlatego w 2026 r. konkurs odbędzie się w Austrii.

Izrael bierze udział w Eurowizji

Izraelski nadawca publiczny KAN ogłosił, że jego reprezentant weźmie udział w konkursie organizowanym w przyszłym roku w Wiedniu. Wcześniej podczas posiedzenia Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zdecydowani, że nie będą głosować nad udziałem Izraela, dopuszczając tym samym Izrael do startu. "Znaczna większość członków zgodziła się, że nie ma potrzeby dalszego głosowania na temat uczestników Eurowizji w 2026 roku" - napisano w komunikacie EBU. "Konkurs powinien odbywać się tak, jak zawsze, z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności" - dodano.

Reklama

Cztery państwa wycofują się z udziału w Eurowizji

Reklama

Na udział Izraela w konkursie Eurowizji nie zgodziły się cztery kraje - Irlandia, Hiszpania, Słowenia oraz Holandia i wycofały się z imprezy. Irlandzki nadawca RTE jako pierwszy poinformował o takiej decyzji. W oświadczeniu napisano, iż "udział Izraela w konkursie pozostaje nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę przerażającą liczbę ofiar w Strefie Gazy oraz kryzys humanitarny, który wciąż zagraża życiu wielu cywilów".

Robert Biedroń za Hiszpanią, Holandią, Słowenią i Irlandią

Na temat decyzji EBU wypowiedział się europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń. "Izrael weźmie udział w przyszłej Eurowizji. Zdecydowało o tym głosowanie członków Europejskiej Unii Nadawców. W wyniku tej decyzji Hiszpania, Holandia, Słowenia i Irlandia ogłosiły bojkot. Jeśli nie chcemy mieć krwi na rękach, też powinniśmy wycofać się z tej szopki" - napisał w mediach społecznościowych.