Policja w czwartek zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 40 i 50 lat po otrzymaniu zgłoszenia o materiałach wybuchowych w domu przy jednej z ulic – poinformowała BBC na swoim portalu.

Ewakuacja mieszkańców

Mieszkańców ewakuowano, a służby dokonały kontrolowanej eksplozji skonfiskowanych materiałów.

Władze Derby zapewniły ewakuowanym zakwaterowanie do czasu, gdy będą mogli wrócić do domów.