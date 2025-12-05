Dwóch Polaków zostało zatrzymanych w Derby w środkowej Anglii pod zarzutem przestępstwa związanego z posiadaniem materiałów wybuchowych – podała policja. Wcześniej ewakuowano mieszkańców ok. 200 domów w okolicy. Sprawa nie jest traktowana jako incydent o charakterze terrorystycznym.
Policja w czwartek zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 40 i 50 lat po otrzymaniu zgłoszenia o materiałach wybuchowych w domu przy jednej z ulic – poinformowała BBC na swoim portalu.
Ewakuacja mieszkańców
Mieszkańców ewakuowano, a służby dokonały kontrolowanej eksplozji skonfiskowanych materiałów.
Władze Derby zapewniły ewakuowanym zakwaterowanie do czasu, gdy będą mogli wrócić do domów.
