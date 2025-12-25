"Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę" – napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump: Nie ma już otwartych granic i mężczyzn w kobiecych sportach

Jak dodał, dzięki jego rządom nie ma już "otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu dla wszystkich ani słabego egzekwowania prawa". Podkreślił przy tym, "najniższy wskaźnik przestępczości od dekad" i brak inflacji oraz zaznaczył, że wprowadzone przez niego cła dały "biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy".

Trump: Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd

"Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd" – dodał.

Tradycja składania obraźliwych "życzeń" świątecznych przez Trumpa

Składanie obraźliwych "życzeń" świątecznych swoim przeciwnikom politycznym jest już tradycją dla Trumpa. W swoich życzeniach wielkanocnych zawarł obelgi m.in. wobec "radykalnie lewicowych świrów" oskarżając ich o celowe sprowadzanie do kraju morderców, "słabych sędziów" blokujących jego politykę oraz ludzi którzy jego zdaniem sfałszowali wybory 2020 r. W ubiegłorocznych życzeniach bożonarodzeniowych krytykował też ówczesnego premiera Kanady Justina Trudeau (którego nazwał gubernatorem), obiecywał odebranie Kanału Panamskiego i odmówił złożenia życzeń przestępcom, którym Joe Biden złagodził wyroki śmierci. Zamiast tego Trump polecił im, by "poszli do piekła".