Jeszcze podczas kampanii wyborczej w 2024 r. Trump wielokrotnie powtarzał, że z okazji 250. rocznicy powstania USA, zorganizuje wielkie uroczystości porównywalne z poprzednimi wystawami światowymi. Jak obiecywał, będzie to "najbardziej spektakularna impreza urodzinowa, jaką świat kiedykolwiek widział".

Wydarzenia w ramach "Freedom 250"

W czwartek (piątek czasu polskiego) prezydent opublikował listę tych wydarzeń, nazwaną "Freedom 250". Jak donosi ABC News, w dniach od 25 czerwca do 10 lipca mają się odbyć m.in. parada "Spirit of America" ku czci poległych żołnierzy, Wielkie Amerykańskie Targi Stanowe z pawilonami wszystkich 50 stanów oraz "uroczystość urodzinowa z fajerwerkami" w National Mall, która ma być największym tego typu pokazem na świecie.

Reklama

Zawody Patriot Games jak "Igrzyska Śmierci"

Reklama

Jednak najwięcej emocji wzbudziło ogłoszenie przez prezydenta zawodów Patriot Games. Jesienią będziemy gospodarzami pierwszych w historii Patriot Games, bezprecedensowej czterodniowej imprezy sportowej, w której wezmą udział najlepsi licealiści – po jednym chłopcu i jednej dziewczynie z każdego stanu i terytorium – zapowiedział Donald Trump.

Na ogłoszenie Patriot Games zareagowali Demokraci, którzy na platformie X porównali je do "Igrzysk Śmierci", dystopijnej serii książek i filmów opowiadających o państwie powstałym na gruzach Stanów Zjednoczonych, w którym co roku losowana jest dwójka nastolatków z każdego z 12 dystryktów – po jednym chłopcu i jednej dziewczynie – i zmuszani są oni do walki na śmierć i życie na arenie, a ich zmagania są na żywo pokazywane w telewizji.

Łuk Triumfalny w Waszyngtonie na wzór Paryża

Dodatkowo prezydent Trump zapowiedział również plan rozpoczęcia wkrótce budowy nowego pomnika w kształcie łuku w stolicy kraju. Jesteśmy jedynym dużym miastem bez łuku triumfalnego. Pięknego łuku triumfalnego, takiego jak w Paryżu, gdzie mają wielki, piękny łuk. Nazywają go Łukiem Triumfalnym, a my wkrótce będziemy mieli taki sam w Waszyngtonie – powiedział Trump.