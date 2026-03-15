Szefowie rządów zaniepokojenie wojną w Iranie

Premierzy rządów pięciu państw Europy Północnej zadeklarowali, że nie chcą, by na terytorium któregokolwiek z ich krajów składowana była broń nuklearna. Uczestnicy spotkania w Oslo wyrazili też zaniepokojenie dalszym przebiegiem wojny w Iranie. Politycy nie wykluczyli, że może potrwać dłużej niż deklarują przywódcy Izraela i USA.

Kraje nordyckie będą wspierać Ukrainę

Premierzy pięciu państw Europy północnej oraz premier Kanady zadeklarowali również dalsze wsparcie dla Ukrainy w toczonej przez nią wojnie z Rosją, a szef kanadyjskiego rządu Mike Carney stwierdził, że Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie Arktyki.