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Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:36
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Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę
Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę/East News
Każdy z nas chciałby w wieku 29-lat być milionerem. Warszawski dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że w 2025 roku zarobił prawdziwą fortunę.

Radny Koalicji Obywatelskiej dorobił się na praktyce lekarskiej

Oświadczeniu majątkowemu 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej przyjrzał się dziennikarz Patryk Słowik. Wynika z niego, że w 2025 roku Kacprzyk zarobił 1.6 mln zł.

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Jak można zostać milionerem jeszcze przed trzydziestką? Radny KO wskazał w swoim oświadczeniu majątkowym, że taki dochód uzyskał w ramach praktyki lekarskiej. Kacprzyk jest koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.

Milioner bez kredytów

Z oświadczenia majątkowego radnego Koalicji Obywatelskiej możemy się też dowiedzieć nie tylko o jego gigantycznych zarobkach. Kacprzyk pracując w publicznej służbie zdrowia dorobił się również nowego samochodu Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkania wartego 900 tys. zł. Jak zaznaczył 29-latek w dokumencie nie ma żadnego kredytu.

Jak donosi Słowik Radny Koalicji Obywatelskiej jest lekarzem rezydentem bez specjalizacji. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał zaledwie dwa lata temu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: koalicja obywatelskaoświadczenie majątkoweradnyDawid Kacprzyk
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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