Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę

Radny Koalicji Obywatelskiej dorobił się na praktyce lekarskiej
Oświadczeniu majątkowemu 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej przyjrzał się dziennikarz Patryk Słowik. Wynika z niego, że w 2025 roku Kacprzyk zarobił 1.6 mln zł.
Jak można zostać milionerem jeszcze przed trzydziestką? Radny KO wskazał w swoim oświadczeniu majątkowym, że taki dochód uzyskał w ramach praktyki lekarskiej. Kacprzyk jest koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.
Milioner bez kredytów
Z oświadczenia majątkowego radnego Koalicji Obywatelskiej możemy się też dowiedzieć nie tylko o jego gigantycznych zarobkach. Kacprzyk pracując w publicznej służbie zdrowia dorobił się również nowego samochodu Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkania wartego 900 tys. zł. Jak zaznaczył 29-latek w dokumencie nie ma żadnego kredytu.
Jak donosi Słowik Radny Koalicji Obywatelskiej jest lekarzem rezydentem bez specjalizacji. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał zaledwie dwa lata temu.