Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę

Radny Koalicji Obywatelskiej dorobił się na praktyce lekarskiej

Oświadczeniu majątkowemu 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej przyjrzał się dziennikarz Patryk Słowik. Wynika z niego, że w 2025 roku Kacprzyk zarobił 1.6 mln zł.

Jak można zostać milionerem jeszcze przed trzydziestką? Radny KO wskazał w swoim oświadczeniu majątkowym, że taki dochód uzyskał w ramach praktyki lekarskiej. Kacprzyk jest koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.

29-letni warszawski dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, złożył właśnie oświadczenie majątkowe.

Wskazał, że w ramach swojej praktyki lekarskiej miał przychód i dochód (tak sam stwierdził) w 2025 r. w wysokości 1,6 mln zł.

Kacprzyk jest koordynatorem SOR w… — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) June 10, 2026

Milioner bez kredytów

Z oświadczenia majątkowego radnego Koalicji Obywatelskiej możemy się też dowiedzieć nie tylko o jego gigantycznych zarobkach. Kacprzyk pracując w publicznej służbie zdrowia dorobił się również nowego samochodu Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkania wartego 900 tys. zł. Jak zaznaczył 29-latek w dokumencie nie ma żadnego kredytu.

Jak donosi Słowik Radny Koalicji Obywatelskiej jest lekarzem rezydentem bez specjalizacji. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał zaledwie dwa lata temu.