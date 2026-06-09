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Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa. Poparli ją Tusk i Kosiniak-Kamysz

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:51
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Władysław Kosiniak-Kamysz, Monika Piątkowska, Donald Tusk
Władysław Kosiniak-Kamysz, Monika Piątkowska, Donald Tusk/PAP
Senator Koalicji Obywatelskiej, Monika Piątkowska, oficjalnie ogłosiła start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydatura zyskała poparcie premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wybory odbędą się w związku z niedawnym referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. Kto jeszcze chce zarządzać stolicą Małopolski?

We wtorek Monika Piątkowska ogłosiła swoją decyzję o ubieganiu się o fotel prezydenta Krakowa. Senator podkreśliła swoje silne więzi z miastem – to tutaj spędziła dorosłe życie, ukończyła studia i wychowuje syna. Kandydatka wyraziła wdzięczność premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi i prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za udzielone poparcie dla jej startu.

Odwołanie Miszalskiego

Krakowianie pójdą do urn ponownie, ponieważ wcześniejsze głosowanie zakończyło się odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Kodeks wyborczy narzuca sztywne ramy czasowe w takich sytuacjach – nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Choć dokładna data głosowania pozostaje jeszcze niewiadomą, emocje polityczne w mieście już wyraźnie rosną.

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Długa lista konkurentów

Monika Piątkowska dołącza do sporego grona osób aspirujących do roli włodarza miasta. Swoje kandydatury już wcześniej zapowiedzieli:

  • Aleksandra Owca (Razem),
  • Michał Drewnicki (PiS),
  • Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica),
  • Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski),
  • Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),
  • Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
  • Marian Banaś (były prezes NIK),
  • Marianna Schreiber (aktywistka i celebrytka).

Na liście potencjalnych kandydatów wciąż widnieje Łukasz Gibała, który był głównym kontrkandydatem w poprzednich wyborach.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentWładysław Kosiniak-KamyszDonald TuskKraków
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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