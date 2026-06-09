Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa. Poparli ją Tusk i Kosiniak-Kamysz

We wtorek Monika Piątkowska ogłosiła swoją decyzję o ubieganiu się o fotel prezydenta Krakowa. Senator podkreśliła swoje silne więzi z miastem – to tutaj spędziła dorosłe życie, ukończyła studia i wychowuje syna. Kandydatka wyraziła wdzięczność premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi i prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za udzielone poparcie dla jej startu.

Odwołanie Miszalskiego

Krakowianie pójdą do urn ponownie, ponieważ wcześniejsze głosowanie zakończyło się odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Kodeks wyborczy narzuca sztywne ramy czasowe w takich sytuacjach – nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Choć dokładna data głosowania pozostaje jeszcze niewiadomą, emocje polityczne w mieście już wyraźnie rosną.

Długa lista konkurentów

Monika Piątkowska dołącza do sporego grona osób aspirujących do roli włodarza miasta. Swoje kandydatury już wcześniej zapowiedzieli:

Aleksandra Owca (Razem),

(Razem), Michał Drewnicki (PiS),

(PiS), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica),

(Nowa Lewica), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski),

(Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

(Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Marian Banaś (były prezes NIK),

(były prezes NIK), Marianna Schreiber (aktywistka i celebrytka).

Na liście potencjalnych kandydatów wciąż widnieje Łukasz Gibała, który był głównym kontrkandydatem w poprzednich wyborach.