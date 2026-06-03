Zaskakujące oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Osobliwe dopiski w oświadczeniu

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, gdzie jest korespondentem TV Republika. Wcześniej ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech.

Majątek Zbigniewa Ziobry

W najnowszym oświadczeniu majątkowym za 2025 roku Zbigniew Ziobro wskazał, że ma około 260 tys. zł, 800 Euro i nie posiada papierów wartościowych. Jeśli chodzi o nieruchomości ma dom jednorodzinny o powierzchni mieszkalnej 133,15 m kw wraz z położonymi na działce: budynkiem gospodarczym o powierzchni ok. 30 m kw i domkiem letniskowo-gospodarczym o powierzchni 34,56 m kw. Wartość tego to 950 000 zł, jest to własność hipoteczna. Ziobro zadeklarował, że nie ma mieszkania. Ma za to działkę rolną o powierzchni 73 ary wartą 175 000 zł. Jest to działka niezabudowana, własność hipoteczna.

To Zbigniew Ziobro dopisał do oświadczenia majątkowego

Zaskakująca jest treść oświadczenia majątkowego w rubryce o zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz warunków, na jakich zostały udzielone, Zbigniew Ziobro umieścił zaskakujący wpis. Oto co napisał: "Gdy przebywałem poza Polską na oficjalnej konferencji w Budapeszcie, zostałem zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o moje aresztowanie złożonym w kraju. W obliczu licznych nadużyć i przypadków łamania prawa, które pozbawiły mnie w Polsce realnej szansy na uczciwy proces, podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą. Nie dysponowałem wówczas na Węgrzech większymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi zorganizować obronę. Nie mogłem samodzielnie pokryć jej kosztów. Dlatego zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony do Fundacji Instytut Polski Suwerennej. W związku z tym zobowiązałem się, że gdy będę dysponował odpowiednimi środkami, zwrócę Fundacji całość poniesionych kosztów obrony oraz dodatkowo kwotę odpowiadającą 50% tych kosztów. Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 roku wyniosły 57 000 złotych netto. Kwota ta zostanie przeze mnie zwrócona Fundacji i powiększona o dodatkowe 50%. Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 500 złotych. 2. 12 listopada 2025 roku zajęte zostały środki pieniężne na moim rachunku bankowym, a także moje nieruchomości".

Zarobki Zbigniewa Ziobry

Jeśli chodzi o dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z tego tytułu, to były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że jego:

uposażenie poselskie to - 141 940,54 PLN,

dieta parlamentarna 44 108,56 PLN, w tym opodatkowana 8 108,56 PLN, nieopodatkowana 36 000 PLN

26 prokuratorskich zarzutów dla Ziobry

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro najpierw uciekł na Węgry

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.