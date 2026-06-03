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Będzie fala odejść z TV Republika? "70 proc. zespołu myśli o przejściu"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 09:57
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Krakow,,Poland,-,March,16,,2024:,Microphone,With,Logo,Sign
Będzie fala odejść z TV Republika? "70 proc. zespołu myśli o przejściu"/Shutterstock
Pracownicy TV Republika odejdą ze stacji? Portal Wirtualne Media pisze o pierwszym przejściu do nowej stacji Newsmax Polska. Z kolei anonimowi informatorzy mówią o tym, że aż 70 proc. zespołu ma zamiar odejść ze stacji.

Transfer z TV Republika

Kilka dni temu nadawanie rozpoczął kanał Newsmax Polska. Do zespołu zaczynają dołączać zarówno kolejni dziennikarze, jak też pracownicy obsługi technicznej. Portal Wirtualne Media napisał, że pracę w tej stacji w roli edytora wideo newsów zaczął Dominik Próba.

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Wcześniej w tej roli pracował właśnie w TV Republika. Był związany ze stacją od marca 2024 do kwietnia 2026. Przeszedł z Telewizji Polskiej, gdzie również zajmował się edytowaniem wideo. To, jak podają Wirtualne Media, pierwszy bezpośredni transfer na linii Telewizja Republika – Newsmax Polska.

TV Republika straci pracowników?

Okazuje się, że to pierwszy, ale być może nie ostatni transfer do Newsmax Polska. Jak mówi informator Wirtualnych Mediów przejść może być więcej. Moim zdaniem to nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu. Odzew może będzie, ale dowiadujemy się o transferach dopiero, kiedy ktoś znika - stwierdza informator portalu.

TV Republika opóźnia wypłaty?

Powodem takiej sytuacji mają być m.in. opóźnienia z wypłatą pensji. Tomasz Sakiewicz odnosił się również do tych doniesień. Patrząc na inne telewizje, to my płacimy nawet szybciej, ale próbuję przyzwyczaić ludzi do tego, że to nie jest typowa firma, w której pierwszego dostaje się pieniądze na rachunek. Są takie media, już nie będę wymieniał nazwy, gdzie po dwóch miesiącach od wystawienia rachunku dostaje się pieniądze. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego - mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pracaTV RepublikaTomasz Sakiewiczodejścia
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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