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Mateusz Morawiecki pójdzie drogą Karola Nawrockiego. Ujawniono plany byłego premiera

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
49 minut temu
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Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Mateusz Morawiecki weźmie przykład z Karola Nawrockiego. Ujawniono plany byłego premiera/Agencja Gazeta
Mateusz Morawiecki szykuje się do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Zaczął od grilla na warszawskiej Pradze, ale to dopiero początek. W planach są spotkania z wyborcami w całej Polsce, a także rozpoczęcie zbiórek pieniężnych. Były premier zamierza brać przykład z kampanii Karola Nawrockiego.

Były premier, założyciel stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy partię polityczną. Kampanię wyborczą swojego ugrupowania zaczął już w ubiegły piątek wydarzeniem "Rozwój Plus" określane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus jako "Festiwal idei". Spotkanie na warszawskiej Pradze i łączyło debaty z luźną formą pikniku z grillem.

Morawiecki planuje objazd Polski

Grill to dopiero początek. W planach są spotkania z wyborcami w całej Polsce, a także rozpoczęcie zbiórek pieniężnych. Wszystkie miejsca ma natomiast łączyć to, że są ważne i/lub symboliczne dla polskiej polityki, ale też pozycji Polski i szans rozwojowych naszego kraju. Analizujemy mapę Polski, sprawdzamy, jaką gdzie mamy logistykę, ludzi etc. - zdradza Interii osoba zaangażowana w organizację trasy.

W planach jest m.n. Końskie w województwie świętokrzyskim, w których - jak powiedział Grzegorz Schetyna w 2016 roku - wygrywa się wszelkie polskie wybory. Końskie stały się symbolem prowincjonalnej Polski, przeciwstawieniem dla Warszawy.

Jak się okazuje, kampania Mateusza Morawieckiego wzorowana będzie na działaniach przed wyborami na prezydenta Polski. Przykład Nawrockiego pokazał, że można zdobyć olbrzymie pieniądze na kampanię. Zebraliśmy wtedy grubo ponad 30 mln zł i to dało gigantyczny efekt - mówił Interii jeden ze współpracowników byłego premiera.

"Przyjdą po głowę prezesa PiS"

W poniedziałek w rozmowie na kanale YouTube "Rymanowski Live" Morawiecki krytykował m.in. "maślarzy"(frakcję kojarzoną z politykami PiS: Tobiaszem Bocheńskim, Jackiem Sasinem i Patrykiem Jakim), którzy - jego zdaniem - dążą do przejęcia wpływów w partii. Według niego, "to jest ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę".

"Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej” - napisał Kaczyński we wtorek na X. Po rozłamie w PiS, maleje poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSpartiarozłam
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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