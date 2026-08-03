Lider kibiców Legii ułaskawiony przez prezydenta. "Staruch" może wrócić na trybuny

Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformował w poniedziałek podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza ps. "Staruch" i Piotra Pytla.

W przypadku Staruchowicza postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.

Piotr "Satruch" Staruchowicz wraca na trybuny

Piotr Staruchowicz ps. "Staruch" to jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa. Ułaskawienie potwierdził na portalu X potwierdził broniący Staruchowicza w przeszłości mecenas Krzysztof Wąsowski. Sąd w Lublinie ukarał Staruchowicza dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, na ogrodzeniu stadionu, mimo - jak argumentował sam Staruchowicz - posiadania akredytacji wydanej przez organizatora spotkania.

#Staruch #Ułaskawienie



Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent 🇵🇱 @NawrockiKn 🇵🇱skorzystał z przysługującej mu "autonomicznej" prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego 👏👏👏



...jako… https://t.co/ctG0XiMrju pic.twitter.com/zjOV6dMFgY — Krzysztof A Wąsowski (@KaW1944) August 3, 2026

We wpisie na X Wąsowski poinformował, że prezydent zastosował swoją prerogatywę w tzw. trybie bezpośrednim, w oparciu o art. 139 Konstytucji RP, z pominięciem alternatywnych postanowień zawartych w kodeksie postępowania karnego. Tryb bezpośredni, w odróżnieniu od tradycyjnej ścieżki ułaskawienia, nie wymaga formalnego wniosku oraz opinii sądu w sprawie zasadności zastosowania prawa łaski.

Staruchowicz dzwonił do studia tv, do prezydenta

W grudniu ub.r., w trakcie rozmowy z prezydentem Nawrockim w Kanale Zero, Staruchowicz dodzwonił się do studia, przedstawiając Nawrockiemu swoją sytuację i pytając, czy "Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie". Prezydent oświadczył wówczas, że wnioskami o ułaskawienie zajmie się wraz z początkiem roku, ale przyznał, że "dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo".