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Lider kibiców Legii ułaskawiony przez prezydenta. "Staruch" może wrócić na trybuny

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:00
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Legia Warszawa
Wśród ułaskawionych jest lider kibiców Legii Warszawa/Shutterstock
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 sierpnia trzy osoby. Jak się okazało, jedną z nich jest Piotr "Staruch" Staruchowicz. Na jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa nałożono dwuletni zakaz stadionowy.

Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób - poinformował w poniedziałek podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza ps. "Staruch" i Piotra Pytla.

W przypadku Staruchowicza postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania.

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Piotr "Satruch" Staruchowicz wraca na trybuny

Piotr Staruchowicz ps. "Staruch" to jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa. Ułaskawienie potwierdził na portalu X potwierdził broniący Staruchowicza w przeszłości mecenas Krzysztof Wąsowski. Sąd w Lublinie ukarał Staruchowicza dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe (tzw. zakazem stadionowym) za to, że podczas meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu 2025 r. przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, na ogrodzeniu stadionu, mimo - jak argumentował sam Staruchowicz - posiadania akredytacji wydanej przez organizatora spotkania.

We wpisie na X Wąsowski poinformował, że prezydent zastosował swoją prerogatywę w tzw. trybie bezpośrednim, w oparciu o art. 139 Konstytucji RP, z pominięciem alternatywnych postanowień zawartych w kodeksie postępowania karnego. Tryb bezpośredni, w odróżnieniu od tradycyjnej ścieżki ułaskawienia, nie wymaga formalnego wniosku oraz opinii sądu w sprawie zasadności zastosowania prawa łaski.

Staruchowicz dzwonił do studia tv, do prezydenta

W grudniu ub.r., w trakcie rozmowy z prezydentem Nawrockim w Kanale Zero, Staruchowicz dodzwonił się do studia, przedstawiając Nawrockiemu swoją sytuację i pytając, czy "Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie". Prezydent oświadczył wówczas, że wnioskami o ułaskawienie zajmie się wraz z początkiem roku, ale przyznał, że "dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentułaskawienieLegia
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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