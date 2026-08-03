Poseł PiS zdradził, jak wygląda sytuacja Jacka Kurskiego w PiS. Do tego jest wykorzystywany

Podczas rozmowy w Polsat News Marcin Ociepa mówił m.in., że Mateusz Morawiecki "był bardzo dobrym premierem", a decyzja o powołaniu do życia stowarzyszenia "Rozwoju Plus" była wynikiem przegranej rywalizacji wewnętrznej w PiS. Marcin Ociepa pozostał w Prawie i Sprawiedliwości po odejściu z partii polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Jego kandydatura została również zgłoszona na wicemarszałka Sejmu przez ugrupowanie związane z Jarosławem Kaczyńskim.

Poseł PiS: Morawiecki pośpieszył się z odejściem

Uważam, że nie ma sporu programowo-ideowego z grupą Mateusza Morawieckiego. (...) Byliśmy w jednym obozie przez długie lata. Mateusz Morawiecki był bardzo dobrym premierem naszego wspólnego rządu i potrafiliśmy godzić te różne wrażliwości - stwierdził poseł Marcin Ociepa. Zdaniem Ociepy, grupa związana z Mateuszem Morawieckim "przegrała rywalizację wewnętrzną, ale chwilowo". - W tym sensie uważam, że się pospieszyli z tym wyjściem, bo może długoterminowo te proporcje wewnątrz partii by się odwróciły - powiedział.

Jacek Kurski o Morawieckim: żałosny trybik

W ubiegły wtorek Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych. Poinformował o tym w miniony wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodał, ma to związek z ostatnim wystąpieniem Kurskiego. Były prezes propagandowej TVP krytykował w prawicowej stacji Mateusza Morawieckiego. Mówił między innymi, że Mateusz Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

"PiS to nie jest Jacek Kurski"

Marcin Ociepa odniósł się w Polsat News do tych wypowiedzi Jacka Kurskiego pod adresem Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS przekonywał, że były prezes TVP nie reprezentuje całej partii, a jego nazwisko ma być wykorzystywane przez nowe środowisko byłego premiera do straszenia ugrupowaniem Kaczyńskiego. "Jacek Kurski dzisiaj nie jest aktywnym politykiem i jest raczej wykorzystywany przez grupę Mateusza Morawieckiego, żeby straszyć PiS-em. PiS to nie jest Jacek Kurski" - dodał Ociepa.