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Poseł PiS zdradził, jak wygląda sytuacja Jacka Kurskiego w PiS. Do tego jest wykorzystywany

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
12 minut temu
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Kurski
Jacek Kurski dostał niedawno , wydany przez PiS, zakaz wypowiadania się/AKPA
Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu, Marcin Ociepa stwierdził, że nie ma sporu programowo-ideowego z grupą Mateusza Morawieckiego. Polityk wyjaśniał też, co doprowadziło do rozłamu w partii. Odniósł się również do wypowiedzi Jacka Kurskiego, które zbulwersowały ostatnio część polityków prawicy.

Podczas rozmowy w Polsat News Marcin Ociepa mówił m.in., że Mateusz Morawiecki "był bardzo dobrym premierem", a decyzja o powołaniu do życia stowarzyszenia "Rozwoju Plus" była wynikiem przegranej rywalizacji wewnętrznej w PiS. Marcin Ociepa pozostał w Prawie i Sprawiedliwości po odejściu z partii polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Jego kandydatura została również zgłoszona na wicemarszałka Sejmu przez ugrupowanie związane z Jarosławem Kaczyńskim.

Poseł PiS: Morawiecki pośpieszył się z odejściem

Uważam, że nie ma sporu programowo-ideowego z grupą Mateusza Morawieckiego. (...) Byliśmy w jednym obozie przez długie lata. Mateusz Morawiecki był bardzo dobrym premierem naszego wspólnego rządu i potrafiliśmy godzić te różne wrażliwości - stwierdził poseł Marcin Ociepa. Zdaniem Ociepy, grupa związana z Mateuszem Morawieckim "przegrała rywalizację wewnętrzną, ale chwilowo". - W tym sensie uważam, że się pospieszyli z tym wyjściem, bo może długoterminowo te proporcje wewnątrz partii by się odwróciły - powiedział.

Jacek Kurski o Morawieckim: żałosny trybik

W ubiegły wtorek Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych. Poinformował o tym w miniony wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodał, ma to związek z ostatnim wystąpieniem Kurskiego. Były prezes propagandowej TVP krytykował w prawicowej stacji Mateusza Morawieckiego. Mówił między innymi, że Mateusz Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

PiS ukarał Jacka Kurskiego. Bezterminowy zakaz
PiS ukarał Jacka Kurskiego. Bezterminowy zakaz

"PiS to nie jest Jacek Kurski"

Marcin Ociepa odniósł się w Polsat News do tych wypowiedzi Jacka Kurskiego pod adresem Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS przekonywał, że były prezes TVP nie reprezentuje całej partii, a jego nazwisko ma być wykorzystywane przez nowe środowisko byłego premiera do straszenia ugrupowaniem Kaczyńskiego. "Jacek Kurski dzisiaj nie jest aktywnym politykiem i jest raczej wykorzystywany przez grupę Mateusza Morawieckiego, żeby straszyć PiS-em. PiS to nie jest Jacek Kurski" - dodał Ociepa.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PiSJacek Kurskipartia
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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