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Panika w Neapolu i okolicach. Silne trzęsienie ziemi, zawalone budynki i ranni

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:49
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trzęsienie ziemi
To pierwsze tak silne trzęsienie ziemi w Neapolu od 40 lat/PAP/EPA
21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie Pól Flegrejskich, czyli tzw. kaldery - zagłębienia w szczytowej części superwulkanu o średnicy 13 km. Pod kalderą jest gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery znajduje się miasto Pozzuoli, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób. To głównie tam zanotowano największe szkody.

Skala zniszczeń

Media publikują zdjęcia zniszczeń; na jednym z nich widać samochód przygnieciony przez duży fragment skalny. Minister ds. Obrony Cywilnej Nello Musumeci poinformował o uszkodzonych budynkach mieszkalnych i kościołach.

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Najsilniejsze trzęsienie ziemi od 40 lat

W Pozzuoli przygotowano prawie 200 miejsc noclegowych dla osób, które nie mogą wrócić do swoich uszkodzonych domów. Podobne działania podjęto też w okolicznych miejscowościach. Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczas tam zarejestrowanych i spowodowała panikę zarówno w Neapolu, jak i w wielu gminach w regionie Kampania.

Plany masowej ewakuacji

Aktywność sejsmiczna w rejonie Pól Flegrejskich nasiliła się w ostatnich latach budząc coraz większe zaniepokojenie miejscowej ludności. Trwają prace nad planami masowej ewakuacji w razie pogorszenia sytuacji. Szacuje się, że liczba mieszkańców wielkiej kaldery wynosi około 360 tysięcy. W całym tym rejonie po piątkowym wstrząsie rozpoczęto kontrole stanu budynków. Prowadzone też one będą na wybrzeżu, a jak podają lokalne media nie wyklucza się ograniczenia dostępu na niektóre plaże i do portów z powodu szkód, jakie tam stwierdzono.

Dojdzie do następnych wstrząsów

Zawieszono kursowanie pociągów w rejonie Neapolu. Według ekspertów dojdzie do następnych wstrząsów.

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Źródło PAP
Tematy: włochyneapoltrzęsienie ziemi
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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