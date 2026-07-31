Głośne zabójstwo Iwony Cygan. Sąd wydał wyrok po 28 latach

Piątkowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie zaskoczyło opinię publiczną. Sędziowie uniewinnili 17 oskarżonych w sprawie głośnego morderstwa 17-letniej Iwony Cygan. Decyzja sądu kończy maratoński, trwający osiem lat proces. Wyrok pozostaje nieprawomocny, dlatego śledczy z pewnością zaskarżą to rozstrzygnięcie.

Paweł K., jego ojciec i 14 policjantów. Kto stanął przed sądem?

Prokuratura postawiła na ławie oskarżonych wyjątkowo dużą grupę osób. Główny oskarżony, Paweł K., odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy zarzucili jego ojcu, Józefowi K., bezpośrednie współsprawstwo w tej zbrodni. Zarzuty usłyszała również Renata G.-D., koleżanka zamordowanej nastolatki. Prokurator oskarżył ją o składanie fałszywych zeznań i celowe utrudnianie śledztwa.

Największą część grupy oskarżonych stanowili jednak przedstawiciele organów ścigania. Aż 14 byłych i emerytowanych funkcjonariuszy policji usłyszało zarzuty nadużycia służbowych uprawnień, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego.

Żadna z 17 oskarżonych osób nigdy nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Blisko trzy dekady pytań o zbrodnię

Ta potworna zbrodnia wstrząsnęła Polską w 1998 roku, gdy sprawcy pozbawili życia 17-letnią Iwonę Cygan w Szczucinie w województwie małopolskim. Śledczy przez całe lata szukali winnych i dopiero w czerwcu 2018 roku doprowadzili do rozpoczęcia wielkiego procesu przed rzeszowskim sądem.