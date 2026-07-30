Pol’and’Rock Festival 2026. Kto wystąpi? Gdzie oglądać transmisję?

Pol'and'Rock Festival powraca do Czaplinka. Ta muzyczna impreza, której organizatorem jest Jurek Owsiak rozpocznie się w czwartek, 30 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia. Ten jeden z najważniejszych festiwali w Polsce odbędzie się już po raz 32.

Pol'and'Rock Festival 2026 podobnie, jak poprzednie edycje, odbędzie się na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno. Wstęp na imprezę jak zawsze jest bezpłatny. Bramy Pol'and'Rock Festival 2026 zostały otwarte już kilka dni temu, co oznacza, że festiwalowicze mogli już zająć miejsca i rozbić tam swoje namioty.

Pol'and'Rock Festival 2026. Kto wystąpi?

Na tej jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Artyści wystąpią na Dużej i Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2026.

W gronie tym znalazły się takie zespoły oraz artyści jak: P.O.D., Godsmack, Vended, Dropkick Murphys, Dziwna Wiosna, Dżem, Wargasm, Eagle-Eye Cherry, Happysad, Kasia Lins, Daria ze Śląska, WaluśKraksaKryzys, Wiraszko, Zuta, Ewelina Flinta czy Trupa Trupa.

Kto i kiedy dokładnie wystąpi? Oto dokładna rozpiska.

Czwartek, 30 lipca

Duża Scena:

15:00 – Rozpoczęcie

15:10 – The Lottery Winners

16:30 – Vended

18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu “Chłopi”

19:30 – Orbit Culture

21:00 – Dropkick Murphys

22:40 – Godsmack

00:10 – Myslovitz

Mała scena:

17:30 – Trackstone

18:25 – Wiraszko

19:30 – Lej Mi Pół

20:25 – Lipali

21:40 – Jucho

22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz

00:10 – Łzy

Piątek, 31 lipca

Duża scena:

15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends

16:30 – Dziwna Wiosna

18:00 – Spidergawd

19:30 – Dżem

21:00 – Alborosie & Shengen Clan

22:30 – Nocny Kochanek

00:10 – P.O.D.

Mała scena:

17:30 – Zuta

18:25 – ADHD

19:20 – Meteor Airlines

20:25 – Kobranocka

21:55 – Daria ze Śląska

23:25 – Kasia Lins “Obywatelka K.L.”

Sobota, 1 sierpnia

Duża scena:

15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci

16:30 – Helenine Oči

18:00 – Malevolence

19:30 – Wargasm

21:00 – Koshien

22:30 – Eagle-Eye Cherry

00:00 – Happysad

01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

Mała scena:

17:30 – Lost in You

18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek

19:30 – Special Guest

20:35 – Ewelina Flinta

21:55 – Trupa Trupa

23:20 – WaluśKraksaKryzys

Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie oglądać?

Jak co roku organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2026 dbają o to, by ci, którzy nie mogą pojawić się na imprezie, zobaczyli, co się na niej dzieje w sieci. Transmisje live koncertów z Dużej i Małej Sceny oraz spotkania w ramach słynnej Akademii Sztuk Przepięknych będzie można zobaczyć na koncie Kręcioła TV w serwisie YouTube. Relacje na żywo nadawane będą również w "Dzień Dobry TVN", TVN24 oraz Playerze.