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Pol’and’Rock Festival 2026. Kto wystąpi? Gdzie oglądać transmisję?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
26 minut temu
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Kostrzyn,Nad,Odra,,Poland,-,August,2,,2014:,Funs,During
Pol’and’Rock Festival 2026. Kto wystąpi? Gdzie oglądać transmisję?/Shutterstock
To bez wątpienia jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce. Co roku odbywa się latem. Na przełomie lipca i sierpnia w Czaplinku wystąpią największe gwiazdy polskiej i nie tylko, sceny muzycznej. Kto i kiedy zagra? Gdzie będzie można oglądać transmisję z tego wydarzenia?

Pol'and'Rock Festival powraca do Czaplinka. Ta muzyczna impreza, której organizatorem jest Jurek Owsiak rozpocznie się w czwartek, 30 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia. Ten jeden z najważniejszych festiwali w Polsce odbędzie się już po raz 32.

Pol'and'Rock Festival 2026 podobnie, jak poprzednie edycje, odbędzie się na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno. Wstęp na imprezę jak zawsze jest bezpłatny. Bramy Pol'and'Rock Festival 2026 zostały otwarte już kilka dni temu, co oznacza, że festiwalowicze mogli już zająć miejsca i rozbić tam swoje namioty.

Pol'and'Rock Festival z pewnym zakazem. "Nie zabierajcie ich na festiwal"
Pol'and'Rock Festival z pewnym zakazem. "Nie zabierajcie ich na festiwal"

Pol'and'Rock Festival 2026. Kto wystąpi?

Na tej jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Artyści wystąpią na Dużej i Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2026.

W gronie tym znalazły się takie zespoły oraz artyści jak: P.O.D., Godsmack, Vended, Dropkick Murphys, Dziwna Wiosna, Dżem, Wargasm, Eagle-Eye Cherry, Happysad, Kasia Lins, Daria ze Śląska, WaluśKraksaKryzys, Wiraszko, Zuta, Ewelina Flinta czy Trupa Trupa.

Kto i kiedy dokładnie wystąpi? Oto dokładna rozpiska.

Czwartek, 30 lipca

Duża Scena:

  • 15:00 – Rozpoczęcie
  • 15:10 – The Lottery Winners
  • 16:30 – Vended
  • 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu “Chłopi”
  • 19:30 – Orbit Culture
  • 21:00 – Dropkick Murphys
  • 22:40 – Godsmack
  • 00:10 – Myslovitz

Mała scena:

  • 17:30 – Trackstone
  • 18:25 – Wiraszko
  • 19:30 – Lej Mi Pół
  • 20:25 – Lipali
  • 21:40 – Jucho
  • 22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz
  • 00:10 – Łzy

Piątek, 31 lipca

Duża scena:

  • 15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends
  • 16:30 – Dziwna Wiosna
  • 18:00 – Spidergawd
  • 19:30 – Dżem
  • 21:00 – Alborosie & Shengen Clan
  • 22:30 – Nocny Kochanek
  • 00:10 – P.O.D.

Mała scena:

  • 17:30 – Zuta
  • 18:25 – ADHD
  • 19:20 – Meteor Airlines
  • 20:25 – Kobranocka
  • 21:55 – Daria ze Śląska
  • 23:25 – Kasia Lins “Obywatelka K.L.”

Sobota, 1 sierpnia

Duża scena:

  • 15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci
  • 16:30 – Helenine Oči
  • 18:00 – Malevolence
  • 19:30 – Wargasm
  • 21:00 – Koshien
  • 22:30 – Eagle-Eye Cherry
  • 00:00 – Happysad
  • 01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

Mała scena:

  • 17:30 – Lost in You
  • 18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek
  • 19:30 – Special Guest
  • 20:35 – Ewelina Flinta
  • 21:55 – Trupa Trupa
  • 23:20 – WaluśKraksaKryzys

Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie oglądać?

Jak co roku organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2026 dbają o to, by ci, którzy nie mogą pojawić się na imprezie, zobaczyli, co się na niej dzieje w sieci. Transmisje live koncertów z Dużej i Małej Sceny oraz spotkania w ramach słynnej Akademii Sztuk Przepięknych będzie można zobaczyć na koncie Kręcioła TV w serwisie YouTube. Relacje na żywo nadawane będą również w "Dzień Dobry TVN", TVN24 oraz Playerze.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kto wystąpitransmisjaPol'and'Rock Festivalkiedy i gdzie oglądać
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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