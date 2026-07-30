Pol’and’Rock Festival 2026. Kto wystąpi? Gdzie oglądać transmisję?

Pol'and'Rock Festival powraca do Czaplinka. Ta muzyczna impreza, której organizatorem jest Jurek Owsiak rozpocznie się w czwartek, 30 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia. Ten jeden z najważniejszych festiwali w Polsce odbędzie się już po raz 32.
Pol'and'Rock Festival 2026 podobnie, jak poprzednie edycje, odbędzie się na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno. Wstęp na imprezę jak zawsze jest bezpłatny. Bramy Pol'and'Rock Festival 2026 zostały otwarte już kilka dni temu, co oznacza, że festiwalowicze mogli już zająć miejsca i rozbić tam swoje namioty.
Pol'and'Rock Festival 2026. Kto wystąpi?
Na tej jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Artyści wystąpią na Dużej i Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2026.
W gronie tym znalazły się takie zespoły oraz artyści jak: P.O.D., Godsmack, Vended, Dropkick Murphys, Dziwna Wiosna, Dżem, Wargasm, Eagle-Eye Cherry, Happysad, Kasia Lins, Daria ze Śląska, WaluśKraksaKryzys, Wiraszko, Zuta, Ewelina Flinta czy Trupa Trupa.
Kto i kiedy dokładnie wystąpi? Oto dokładna rozpiska.
Czwartek, 30 lipca
Duża Scena:
- 15:00 – Rozpoczęcie
- 15:10 – The Lottery Winners
- 16:30 – Vended
- 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu “Chłopi”
- 19:30 – Orbit Culture
- 21:00 – Dropkick Murphys
- 22:40 – Godsmack
- 00:10 – Myslovitz
Mała scena:
- 17:30 – Trackstone
- 18:25 – Wiraszko
- 19:30 – Lej Mi Pół
- 20:25 – Lipali
- 21:40 – Jucho
- 22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz
- 00:10 – Łzy
Piątek, 31 lipca
Duża scena:
- 15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends
- 16:30 – Dziwna Wiosna
- 18:00 – Spidergawd
- 19:30 – Dżem
- 21:00 – Alborosie & Shengen Clan
- 22:30 – Nocny Kochanek
- 00:10 – P.O.D.
Mała scena:
- 17:30 – Zuta
- 18:25 – ADHD
- 19:20 – Meteor Airlines
- 20:25 – Kobranocka
- 21:55 – Daria ze Śląska
- 23:25 – Kasia Lins “Obywatelka K.L.”
Sobota, 1 sierpnia
Duża scena:
- 15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci
- 16:30 – Helenine Oči
- 18:00 – Malevolence
- 19:30 – Wargasm
- 21:00 – Koshien
- 22:30 – Eagle-Eye Cherry
- 00:00 – Happysad
- 01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek
Mała scena:
- 17:30 – Lost in You
- 18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek
- 19:30 – Special Guest
- 20:35 – Ewelina Flinta
- 21:55 – Trupa Trupa
- 23:20 – WaluśKraksaKryzys
Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie oglądać?
Jak co roku organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2026 dbają o to, by ci, którzy nie mogą pojawić się na imprezie, zobaczyli, co się na niej dzieje w sieci. Transmisje live koncertów z Dużej i Małej Sceny oraz spotkania w ramach słynnej Akademii Sztuk Przepięknych będzie można zobaczyć na koncie Kręcioła TV w serwisie YouTube. Relacje na żywo nadawane będą również w "Dzień Dobry TVN", TVN24 oraz Playerze.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.