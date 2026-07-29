Rozłam w PiS to fakt. Morawiecki ogłosił utworzenie klubu i mówi o ataku na Tuska

Mateusz Morawiecki ogłosił to na specjalnie zorganizowanej konferencji w Sejmie. O tym, że może powstać nowy klub parlamentarny, mówiono od ubiegłego tygodnia.

Morawiecki: nie chcemy wdawać się w przepychanki

"W ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne. Chcemy patrzeć w przyszłość i walczyć o dobrobyt Polaków, o silną armię, silną tożsamość kulturową Polaków. Nie chcemy się wdawać z przepychanki partyjne" - mówił na konferencji w Sejmie Mateusz Morawiecki. "Dlatego wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość" - dodał.

Morawiecki o "bardzo złym" rządzie Tuska

"Chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tusk, chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd, jakie szanse na rozwój traci. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dyscyplinarki w PiS

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Jednocześnie komitet "zgodnie ze statutem partii" skierował sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom kierownictwa PiS nie potwierdzono zatem formalnego wygaśnięcia członkostwa tych osób w PiS. Jak mówił rzecznik partii, chodzi o 44 osoby - nie tylko te związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego "Rozwój Plus", ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Jeszcze w środę rano rzecznik PiS uściślał, że osoby te formalnie wciąż są w partii.