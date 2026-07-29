Płoną lasy na greckiej wyspie. Mieszkańcy uciekają z domów

Walka z żywiołem trwa od wtorku. Jak podaje dziennik "Proto Thema", lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.

Gaszenie pożaru utrudnia silny wiatr

Szczególnie zagrożona jest wieś Agkairia. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. Akcję utrudnia silny wiatr, który według prognoz ma przybrać na sile.

W tym roku Grecja była dotychczas oszczędzana przez fale upałów, które w minionych latach przynosiły niszczycielskie pożary. Jak zwraca uwagę agencja dpa, z dawnych katastrof wyciągnięto wnioski. Służby dysponują obecnie 85 samolotami i 18 tys. strażaków zawodowych oraz sezonowych. Wczesne wykrywanie ognia wspiera ponad setka dronów i cztery satelity.

Alerty pożarowe na greckich wyspach

Dziennik "Kathimerini" alarmuje o zagrożeniu w innych regionach. We wtorek ogień wybuchł w rejonie Ewros. Na Krecie, Lesbos, Chios, Samos, Ikarii i Psarze ogłoszono czwarty stopień alertu pożarowego. W aglomeracji ateńskiej oraz w północno-wschodniej części Peloponezu obowiązuje poziom trzeci.

krp/ sp/