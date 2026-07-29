Dziennik.pl logo

Płoną lasy na greckiej wyspie. Mieszkańcy uciekają z domów

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:03
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
pożar
Pożary ogarnęły grecką wyspę/PAP/EPA
Na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros strażacy walczą z potężnym pożarem lasu - poinformowały w środę rano lokalne media. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plaże.

Walka z żywiołem trwa od wtorku. Jak podaje dziennik "Proto Thema", lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.

Gaszenie pożaru utrudnia silny wiatr

Szczególnie zagrożona jest wieś Agkairia. Zrzuty wody przerwano na noc, lecz miały zostać wznowione o świcie. Akcję utrudnia silny wiatr, który według prognoz ma przybrać na sile.

Przerażające doniesienia o eskalacji. "Wojna wchodzi w najgroźniejszą fazę"
Przerażające doniesienia o eskalacji. "Wojna wchodzi w najgroźniejszą fazę"

W tym roku Grecja była dotychczas oszczędzana przez fale upałów, które w minionych latach przynosiły niszczycielskie pożary. Jak zwraca uwagę agencja dpa, z dawnych katastrof wyciągnięto wnioski. Służby dysponują obecnie 85 samolotami i 18 tys. strażaków zawodowych oraz sezonowych. Wczesne wykrywanie ognia wspiera ponad setka dronów i cztery satelity.

Alerty pożarowe na greckich wyspach

Dziennik "Kathimerini" alarmuje o zagrożeniu w innych regionach. We wtorek ogień wybuchł w rejonie Ewros. Na Krecie, Lesbos, Chios, Samos, Ikarii i Psarze ogłoszono czwarty stopień alertu pożarowego. W aglomeracji ateńskiej oraz w północno-wschodniej części Peloponezu obowiązuje poziom trzeci.

krp/ sp/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ewakuacjapożargrecja
Powiązane
Kurski
PiS ukarał Jacka Kurskiego. Bezterminowy zakaz
Jarosław Kaczyński
Złe wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego. Tak Polacy reagują na rozłam w PiS [SONDAŻ]
Mateusz Morawiecki
Morawiecki: przyjmuję, że zostaliśmy usunięci z PiS
Piotr Uściński
Kolejny poseł przechodzi do Morawieckiego. Topnieją szeregi PiS w Sejmie
Mateusz Morawiecki
Burzowe chmury nad Kaczyńskim. Duża część Polaków nie widzi go na czele PiS [SONDAŻ]
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWojna w PiS. Mocne oskarżenia Kaczyńskiego po adresem Morawieckiego »
Zobacz
|
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
"Niewidomy detektyw"
Ciekawy serial kryminalny. Nietypowi partnerzy zyskują uznanie Polaków
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj