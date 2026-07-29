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Burzowe chmury nad Kaczyńskim. Duża część Polaków nie widzi go na czele PiS [SONDAŻ]

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
41 minut temu
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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki/PAP
50 proc. głosujących w wyborach parlamentarnych w 2023 roku na Prawo i Sprawiedliwość uważa, że były premier Mateusz Morawiecki powinien pokierować partią zamiast Jarosława Kaczyńskiego - wynika z opublikowanego w środę sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Są to - jak mówił - 44 osoby, nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego "Rozwój Plus", ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu.

Kaczyński czy Morawiecki?

Na pytanie "Czy Pana/i zdaniem Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS" pozytywnie odpowiedziało 38,1 proc. badanych - 12,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a opcję "raczej tak" wskazało 25,7 proc. Przeciwnego zdania jest natomiast 31,3 proc. ankietowanych ("raczej nie" - 11,6 proc. i "zdecydowanie nie" - 19,7 proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało natomiast 30,6 proc. respondentów.

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Z badania wynika też, że za zmianą na czele PiS jest 37 proc. kobiet (14 proc. "zdecydowanie tak" oraz 23 proc. "raczej tak"), podczas gdy przeciwne temu jest 31 proc. z nich. Zdania w tej sprawie nie ma 32 proc. Natomiast wśród mężczyzn za ewentualną zmianą władzy w partii opowiada się 39 proc. - 11 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 28 proc. "raczej tak". Odmienne zdanie ma 31 proc. mężczyzn, a niezdecydowanych jest 30 proc.

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Rośnie rozczarowanie

W sondażu sprawdzono też, jak badani głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. W takim wariancie równo połowa ankietowanych głosujących w ostatnich wyborach na PiS chciałaby, aby to Morawiecki zastąpił Kaczyńskiego jako lidera partii - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 22 proc. badanych, a "raczej tak" - 28 proc. Przeciwne zdanie ma 46 proc. wyborców PiS (26 proc. "raczej nie" i 20 proc. "zdecydowanie nie"), bez zdania jest 4 proc. z nich.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, w dniach 24-25 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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