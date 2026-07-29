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Kolejny poseł przechodzi do Morawieckiego. Topnieją szeregi PiS w Sejmie

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:44
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Piotr Uściński
Piotr Uściński idzie do Mateusza Morawieckiego/PAP
Rośnie grupa posłów, którzy porzucają PiS na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS Piotr Uściński poinformował, że dołączy do "Rozwój Plus", bo chce, by wróciła na tory rozwoju.

Piotr Uściński napisał w środę rano na platformie X, że dołączy do stowarzyszenia „Rozwój Plus”. "Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego (...) Czołem Wielkiej Polsce" - zaznaczył we wpisie.

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Decyzje Komitetu Politycznego PiS

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Są to - jak mówił - 44 osoby, nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego "Rozwój Plus", ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Bochenek poinformował, że po zatwierdzeniu listy przez Komitet Polityczny, sprawa - zgodnie ze statutem partii - przekazana została do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

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Morawiecki o "próbie przeciągania kiepskiego serialu"

Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci - powiedział Morawiecki przywołując piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej, we wtorek, Morawiecki pytany w Polsat News, czy planowane są jeszcze jakieś transfery polityków PiS do stowarzyszenia "Rozwój plus", powiedział, że "tak może być". "Jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona i jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana" - dodał.

Kim jest Piotr Uściński?

Piotr Uściński w rządzie Mateusza Morawieckiego był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (2021-2023).

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Źródło PAP
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSRozwój plus
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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