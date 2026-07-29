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Złe wiadomości dla Jarosława Kaczyńskiego. Tak Polacy reagują na rozłam w PiS [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:51
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Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński nie ma powodów do radości/Shutterstock
Przez PiS przetacza się burza z piorunami. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Są to 44 osoby. Na czele grupy jest Mateusz Morawiecki. Jak Polacy oceniają te ruchy w PiS i jak to wpływa na układ sił na scenie politycznej? To pokazują wyniki nowego sondażu.

Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44. osób, które nie złożyły poprawnie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Sprawą tych osób zajmie się rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podał, że na liście są 44 osoby, nie tylko ze stowarzyszenia "Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, ale także kilka takich, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Zaznaczył, że zatwierdzeniem listy Komitet Polityczny zakończył procedowanie w tej sprawie i kieruje ją teraz do rzecznika dyscypliny partyjnej. Bochenek podkreślił, że to wymóg statutowy.

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Jak odejście Morawieckiego wpływa na wyniki PiS?

Czy PiS po odejściu byłego premiera Mateusza Morawieckiego zyska czy straci w sondażach? Aż 57 proc. badanych uważa, że PiS na tym straci, zdaniem 31 proc. respondentów ani nie zyska, ani nie straci, a tylko 12 proc. przewiduje zyski poparcia. W naszym poprzednim sondażu zaprezentowano zmodyfikowaną listę z hipotetycznym startem stowarzyszenia lub partii "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Formacja ta uzyskała 4,90 proc. głosów, co plasuje ją o włos od progu wyborczego.

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Kto traci, a kto zyskuje na rozłamie w PiS?

PiS traci najwięcej na wejściu tego projektu - poparcie spada o 2,62 pkt. proc., z 24,14 proc. do 21,52 proc. Potencjalny elektorat "Rozwoju Plus" wywodzi się bezpośrednio ze skrzydeł Zjednoczonej Prawicy. Z kolei KO w drugim wariancie traci 0,99 pkt. proc., ale utrzymuje bezpieczną pozycję lidera z wynikiem 31,76 proc. i powiększa przewagę nad PiS do ponad 10 pkt. proc. Pojawienie się nowej inicjatywy spycha Partię Razem poniżej progu z 4,99 proc. na 4,73 proc. Po prawej stronie ugrupowanie Grzegorza Brauna zyskuje 0,44 pkt. proc., a Konfederacja traci 0,45 pkt. proc.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSsondaż
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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