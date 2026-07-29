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PiS ukarał Jacka Kurskiego. Bezterminowy zakaz

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:22
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Kurski
Jacek Kurski z zakazem wypowiadania się/AKPA
Były prezes TVP Jacek Kurski ma zakaz wystąpień medialnych. Tak postanowiły władze PiS. To wynik efekt telewizyjnego występu Kurskiego. Sprawa została skierowana do partyjnej Komisji Etyki - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W miniony weekend Jacek Kurski podczas rozmowy z posłem Robertem Gontarzem ze Stowarzyszenia "Rozwój Plus" w TV Republika krytykował Mateusza Morawieckiego, m.in. odwołując się do katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Sprawa Kurskiego w komisji etyki PiS

Słowa Jacka Kurskiego wywołały reakcję zarówno samego Morawieckiego, jak i władz PiS. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak przekazał we wtorek, że Kurski otrzymał od władz partii zakaz wystąpień publicznych. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS we wpisie na X, że sprawa b. prezesa TVP Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki.

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Polityk PiS: Kurski szkodzi

Jeden z polityków PiS przekazał PAP, że podczas posiedzenia Komitetu, mimo iż dotyczyło ono sprawy deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, wszyscy "potępiali Kurskiego za jego zachowanie". "Każdy się zgodził, że to szkodzi i nie powinien takich rzeczy robić. Jeśli Kurski będzie się gdziekolwiek wypowiadał, to we własnym, prywatnym imieniu, aczkolwiek wtedy też będzie to wpływało na wagę jego przewinienia" - podkreślił członek Komitetu. Polityk dodał, że zakaz wystąpień medialnych dla Kurskiego obowiązuje bezterminowo.

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Źródło PAP
Tematy: PiSzakazJacek Kurski
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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