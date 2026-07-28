Dziennik.pl logo

Zaskakujący trend w USA. Rdzenni Amerykanie zaczynają odkupować swoje dawne terytoria

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 16:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Rdzenny Amerykanin
Rdzenny Amerykanin/Shutterstock
Zaskakujący trend w USA. Plemię Pamunkey odkupiło za 1,9 mln dol. teren w hrabstwie King William County, w Wirginii, będący częścią jego historycznych terytoriów; to przykład nowego zjawiska, w ramach którego rdzennie Amerykanie odzyskują ziemie stanowiące ich dziedzictwo – zauważa we wtorek "Washington Post".

Transakcje takie są odzwierciedleniem coraz szerszego ruchu wśród rdzennych narodów Ameryki zabiegających o odzyskanie i zagospodarowanie należących do nich niegdyś terenów, które utracili na skutek złamanych obietnic, zerwanych traktatów z rządem USA, lub po prostu zostali z nich usunięci siłą - relacjonuje dziennik.

Rdzenni Amerykanie: To naprawianie historycznych krzywd

Pamunkey odkupili położony dwie godziny na południe od Waszyngtonu majątek zwany Windsor Shades, gdzie przez wieki w wiosce nazywanej w rdzennym języku Kupkipcock swoją siedzibę mieli wodzowie plemienia. Na początku XVII wieku odkrył i opisał je angielski podróżnik John Smith, który zaznaczył na narysowanej przez siebie mapie "dom króla" ludu Pamunkey.

To jest ziemia, którą zabrano nam w XVII wieku i fakt, że ją odzyskujemy, to naprawianie historycznych krzywd – komentuje w rozmowie z dziennikiem antropolożka i członkini plemienia Pamunkey Ashley Atkins Spivey.

Te tereny należały do nas przez tysiące lat i okupowanie ich przez nierdzennych mieszkańców to tylko migoczący punkt w czasie, w zestawieniu z tym, jaka więź łączy nasz lud z tą ziemią i jaki mamy do niej stosunek – dodaje Atkins Spivey.

Wódz plemienia Pamunkey Kevin Brown podkreśla, że zakup Windsor Shades to "coś więcej niż transakcja", jest to bowiem gest uznania historycznych praw jego ludu i jego kultury.

Odzyskiwanie części swoich dawnych ziem przez rdzenne plemiona

Ostatnio jeszcze dwa inne plemiona odzyskały w stanie Wirginia część swych ziem. Rdzenny lud Rappahannock odkupił tereny w hrabstwie Richmond, a plemię Mattaponi – grunty w hrabstwie King William – odnotowuje "WP".

Rdzenni Amerykanie: Wreszcie mamy siły ekonomiczne

Atkins Spivey mówi, że jej lud stracił na długo swe ziemie, bo nie miał sił, by walczyć z kolonializmem Europejczyków lub rządową armią, ale zaczął odkupować ich kawałki, ponieważ "teraz ma siły ekonomiczne, by to robić".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: USAhistoriaAmerykardzenni amerykanie
Powiązane
Nauczyciel z dronem w szkole
Ameryka ma dość. Szkoły będą uzbrojone w drony, nauczyciele za sterami
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump polubił Zełenskiego dzięki Usykowi? "Ukraińcy to wojownicy i zwycięzcy"
Pracownik z Ukrainy
Budowlaniec wyzywał pracowników z Ukrainy. Błyskawiczna reakcja firmy. "Zero tolerancji"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAdam Szłapka o atakach na Ukraińców: Prawica wypuściła dżina z butelki »
Zobacz
|
PRL
85 proc. młodych i 45 proc. tych, co przeżyli nie odpowie na pytanie nr 9. QUIZ pełen sentymentu. Życie czasów PRL
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Nowa Toyota Corolla
Znika wielki problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj