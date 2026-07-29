Pol'and'Rock Festival 2026. Kiedy rusza?

Pol'and'Rock Festival 2026 to jedna z najważniejszych i największych imprez muzycznych tego lata. Rozpocznie się już w czwartek, 30 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia. Impreza ta odbywa się na lotnisku Czaplinek-Broczyno.

Uczestnicy mogą pojawić się tam już dwa dni wcześniej, by zająć sobie miejsce na polu namiotowym. W tym roku na scenie Pol'and'Rock Festival 2026 wystąpią m.in. Godsmack, Eagle Eye Cherry, Myslovitz, Happysad, Kobranocka, Kasia Lins i Ewelina Flinta. Nie zabraknie warsztatów oraz spotkań ze znanymi osobami.

Pol'and'Rock Festival 2026. Tego zabronili organizatorzy

Kilka dni przed rozpoczęciem Pol'and'Rock Festival 2026 jego pomysłodawca i organizator, czyli Jerzy Owsiak, przypomniał o zasadach, które obowiązują podczas imprezy. Jedną z nich jest zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy.

"Najpiękniejszy Festiwal Świata kocha wszystkich. Ale wasza dobra zabawa wcale nie oznacza dobrej zabawy waszych zwierząt. Nie zabierajcie ich na festiwal! Zgodnie z regulaminem - wprowadzanie zwierząt na teren festiwalu jest zabronione" - czytamy w komunikacie.

Pol'and'Rock Festival 2026. Czego nie wolno wnosić?

Kolejny wpis dotyczył rzeczy, które warto mieć podczas festiwalu. Oprócz dokumentów, organizatorzy zalecają, by zabrać nakrycie głowy, bidon na wodę, krem z filtrem oraz apteczkę. Na teren festiwalu nie wolno wnosić:

kuchenek turystycznych

szklanych opakowań

wartościowych przedmiotów.

"Na razie dni są gorące, noce zimne - bądźcie przygotowani na każdą sytuację" - apelują organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2026.