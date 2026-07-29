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Pol'and'Rock Festival z pewnym zakazem. "Nie zabierajcie ich na festiwal"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:27
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Owsiak
Pol'and'Rock Festival z pewnym zakazem. "Nie zabierajcie ich na festiwal"/AKPA
Już za chwilę rusza Pol'and'Rock Festivalu 2026. Okazuje się, że na tej imprezie obowiązują pewne zakazy. O jednym z nich w szczególności przypomina Jurek Owsiak. "Nie zabierajcie ich na festiwal" - apeluje.

Pol'and'Rock Festival 2026. Kiedy rusza?

Pol'and'Rock Festival 2026 to jedna z najważniejszych i największych imprez muzycznych tego lata. Rozpocznie się już w czwartek, 30 lipca i potrwa do soboty, 1 sierpnia. Impreza ta odbywa się na lotnisku Czaplinek-Broczyno.

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Uczestnicy mogą pojawić się tam już dwa dni wcześniej, by zająć sobie miejsce na polu namiotowym. W tym roku na scenie Pol'and'Rock Festival 2026 wystąpią m.in. Godsmack, Eagle Eye Cherry, Myslovitz, Happysad, Kobranocka, Kasia Lins i Ewelina Flinta. Nie zabraknie warsztatów oraz spotkań ze znanymi osobami.

Pol'and'Rock Festival 2026. Tego zabronili organizatorzy

Kilka dni przed rozpoczęciem Pol'and'Rock Festival 2026 jego pomysłodawca i organizator, czyli Jerzy Owsiak, przypomniał o zasadach, które obowiązują podczas imprezy. Jedną z nich jest zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy.

"Najpiękniejszy Festiwal Świata kocha wszystkich. Ale wasza dobra zabawa wcale nie oznacza dobrej zabawy waszych zwierząt. Nie zabierajcie ich na festiwal! Zgodnie z regulaminem - wprowadzanie zwierząt na teren festiwalu jest zabronione" - czytamy w komunikacie.

Pol'and'Rock Festival 2026. Czego nie wolno wnosić?

Kolejny wpis dotyczył rzeczy, które warto mieć podczas festiwalu. Oprócz dokumentów, organizatorzy zalecają, by zabrać nakrycie głowy, bidon na wodę, krem z filtrem oraz apteczkę. Na teren festiwalu nie wolno wnosić:

  • kuchenek turystycznych
  • szklanych opakowań
  • wartościowych przedmiotów.

"Na razie dni są gorące, noce zimne - bądźcie przygotowani na każdą sytuację" - apelują organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2026.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jerzy OwsiakapelPol'and'Rock Festival
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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