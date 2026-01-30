Słowa o sepsie i historia z emerytką wpłynęły na decyzję Stanowskiego

Za nami 34. finał WOŚP. Na konto fundacji Jerzego Owsiaka wpłynęło ponad 183 miliony złotych. W zebranej kwocie nawet najmniejszego udziału finansowego nie ma Krzysztof Stanowski. Były kandydat na prezydenta RP przyznał, że w tym roku nie wpłacił nawet grosza.

Właściciel "Kanału Zero" w nagraniu na "YouTube" wyjaśnił powody swojej decyzji i co na nią miało wpływ. Między innymi historia z emerytką, ale i billbordy o sepsie sprawiły że nie wpłaciłem nic na WOŚP. Przez długie lata wpłacałem, a w tym roku nic. Gdzieś ten wspólnotowy duch akcji uleciał. Dzisiaj to kolejny element identyfikacji politycznej - podkreślił Stanowski.

Stanowski skomentował sprawę Owsiak kontra emerytka

Stanowski w nagraniu odniósł się też do sprawy 67-letniej emerytki, którą sąd skazał na pół roku więzienia w zawieszeniu, bo napisała w internecie komentarz skierowany do Owsiaka "giń człeku".

Najpierw ona wyżyła się na Owsiaku na Facebooku a potem państwo wyżyło się na niej. Potem wyżył się na niej Owsiak i sąd. To strzelanie z armaty do malutkiego wróbelka, który śmiał zrobić kupkę na buta Pana Jerzego - podsumował Stanowski.