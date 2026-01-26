Po raz 34. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród tych, którzy wspierali akcję Jurka Owsiaka nie zabrakło ludzi ze świata polityki. Jedną z nich była Anna Maria Żukowska.

Anna Maria Żukowska krytycznie o WOŚP

Posłanka Lewicy potwierdziła, że także wrzuciła pieniądze do puszki WOŚP, ale skrytykowała podejście niektórych środowisk wobec tych, którzy nie angażowali się w zbiórkę na rzecz fundacji Owsiaka.

Reklama

To jest cudowna akcja charytatywna i ewenement w skali Europy (z pewnością jednym z powodów jest najniższe po Rumunii finansowanie publicznej ochrony zdrowia w UE). Wrzuciłam dzisiaj młodym wolontariuszkom do puszki. Dla zdrowia dzieciaków! Każdy grosz jest ważny! - napisała na portalu X.

"Nienawidzę szantażu moralno-politycznego Owsiaka"

W dalszej części wpisu nie szczędziła jednak słów krytyki. "Natomiast nienawidzę szantażu moralno-politycznego Owsiaka i kręgów liberalnych, że każdy MUSI brać w tej akcji udział. Ja nie biorę, nie wydurniam się co roku z wymyślaniem przedmiotu aukcji, wrzucam do puszki i wpłacam na WOŚP i tyle. Ale nie podoba mi się upolitycznianie WOŚP i nie będę tego firmować" - czytamy we wpisie Anny Marii Żukowskiej.

34. finał WOŚP. Ile pieniędzy zebrano?

Tegoroczny 34. finał WOŚP odbywał się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zbierano środki na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.