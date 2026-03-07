Eurowizja 2026. Polskie preselekcje

Eurowizja 2026 odbędzie się tradycyjnie w maju. Tymczasem w sobotę, 7 marca po "Teleexpressie" widzowie TVP1 mogli zobaczyć występy ośmiu kandydatów, którzy walczą o bycie reprezentantem Polski w tym konkursie.

Polskie preselekcje do Eurowizji. Kto walczy o wygraną?

Wśród wykonawców, którzy wystąpili i marzą o tym, by stanąć na eurowizyjnej scenie w Wiedniu są:

Alicja Szemplińska ("Pray")

Anastazja Maciąg ("Wild Child")

Basia Giewont ("Zimna woda")

Jeremi Sikorski ("Cienie przeszłości")

Karolina Szczurowska ("Nie bój się")

Ola Antoniak ("Don't You Try")

Piotr Pręgowski ("Parawany tango")

Stasiek Kukulski ("This Too Shall Pass").

Ich występy zostały nagrane tydzień przed koncertem. W tym roku TVP nie zdecydowała się na preselekcje na żywo. To widzowie zdecydują, kto z tej ósemki zostanie polskim reprezentantem. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem aplikacji TVP VOD (do 7 marca, godz. 17:00). Można też głosować przez SMS-y (do godz. 23:59).

Internauci krytykują. "Myślałem, że będzie lepiej"

Widzowie i internauci nie zostawili na preselekcjach suchej nitki. Nie wszystkie występy przypadły im do gustu. Burzę wywołał m.in. występ Anastazji Maciąg: "Oj, a była moją faworytką", "Średnio", "Myślałem, że będzie lepiej" - pisali internauci. Podobnie było w przypadku występu Piotra Pręgowskiego. "Powiedzcie, że to żart", "To kabaret", "Jaki wstyd" - pisali. Niektórym występ ten się jednak podobał. "Zwycięzca", "Jedyny słuszny wybór", "Genialny występ" - twierdzili. Nie przypadło im do gustu wykonanie Oli Antoniak. Uznali go za "męczący".

Pozytywne oceny zebrały występy Staśka Kukulskiego. "Piękny głos, brawo", "Nie spodziewałem się tak dobrego występu", "Jedyny występ, który ma szanse" - czytamy. Podobnie internauci pisali o Karolinie Szczurowskiej. "Jestem zakochana", "Nie spodziewałem się, że to będzie, aż tak dobre" - brzmiały komentarze. Wśród artystów, którzy zdaniem widzów dobrze się zaprezentowali była także Basia Giewont.

Wykonanie Alicji Szemplińskiej było także tym, które podzieliło internautów. "Moja faworytka. Ciary na całym ciele", "Ta piosenka jest męcząca", "Mam nadzieję, że wygra", "To nie jest piosenka, która wpada w ucho" - twierdzili.

Kto będzie reprezentantem Polski? Kiedy wyniki preselekcji?

O tym, kto wygra widzowie dowiedzą się 8 marca o godzinie 10.00 w programie "Pytania na śniadanie" na antenie TVP2.