Prezydent Karol Nawrocki był obecny na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Podczas czwartkowej konferencji z dziennikarzami powiedział, że za kilka dni ma zamiar odbyć rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim.

Karol Nawrocki wbił szpilę TVP

Prezydent podczas konferencji prasowej zwrócił się w pewnym momencie do dziennikarza TVP. Stwierdził, że być może niektóre jego słowa nie zostaną wyemitowane przez stację.

Od razu wyrażę swój smutek, panie redaktorze, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej - powiedział Karol Nawrocki. Cieszę się, że pan redaktor jest, sympatyczny pan redaktor się do mnie uśmiecha, ale pewnie w telewizji publicznej w likwidacji powiecie pewnie, że miałem, nie wiem, niezawiązaną sznurówkę, albo coś takiego. Ale no życzę powodzenia - mówił dalej.

TVP odpowiada prezydentowi

Karol Nawrocki postanowił pozdrowić także widzów TVP. Pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie- powiedział. TVP nie pozostawiła słów prezydenta bez odpowiedzi. Stacja przypomniała, że był on wiele razy zapraszany do programów informacyjnych i publicystycznych. Wszystkie były odrzucane albo na nie nie odpowiadano. Dodano, że wystąpienia i orędzia Karola Nawrockiego również są regularnie transmitowane.