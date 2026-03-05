Donald Trump powiadomił, że negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie trwają i ponownie wyraził sfrustrowanie Zełenskim.

Trump: Zełenski musi się wziąć do roboty

Zełenski musi się wziąć do roboty i zawrzeć porozumienie – podkreślił prezydent.

Reklama

Trump: Putin jest gotowy na porozumienie

Jednocześnie wyraził przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin jest gotowy na zawarcie pokoju. Myślę, że Putin jest gotowy, by zawrzeć porozumienie – dodał. Takie opinie prezydent USA wyrażał już w przeszłości.

Trump: Zełenski ma teraz mniej kart

To jest nie do pomyślenia, że (Zełenski) jest przeszkodą. Nie ma kart. A teraz ma nawet mniej kart – powiedział, nie podając więcej szczegółów.