Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek portalowi Politico, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski musi zawrzeć porozumienie w sprawie wojny z Rosją i ocenił, że lider Ukrainy ma teraz "nawet mniej kart". Trump nie podał szczegółów, ale można się domyślać, że chodzi o rosnące braki pocisków dla Ukrainy w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie.
Donald Trump powiadomił, że negocjacje w sprawie wojny na Ukrainie trwają i ponownie wyraził sfrustrowanie Zełenskim.
Trump: Zełenski musi się wziąć do roboty
Zełenski musi się wziąć do roboty i zawrzeć porozumienie – podkreślił prezydent.
Trump: Putin jest gotowy na porozumienie
Jednocześnie wyraził przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin jest gotowy na zawarcie pokoju. Myślę, że Putin jest gotowy, by zawrzeć porozumienie – dodał. Takie opinie prezydent USA wyrażał już w przeszłości.
Trump: Zełenski ma teraz mniej kart
To jest nie do pomyślenia, że (Zełenski) jest przeszkodą. Nie ma kart. A teraz ma nawet mniej kart – powiedział, nie podając więcej szczegółów.
