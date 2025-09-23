Von der Leyen podkreśliła, że choć szczegóły zdarzenia wciąż są ustalane, sytuacja wpisuje się w "schemat uporczywego kwestionowania naszych granic".

Von der Leyen: Nasza infrastruktura krytyczna jest zagrożona

"Nasza infrastruktura krytyczna jest zagrożona. Europa odpowie na to zagrożenie siłą i determinacją" – napisała szefowa KE na platformie X.

Drony nad Kopenhagą. "Najpoważniejszy jak dotąd taki atak"

Kopenhaskie lotnisko pozostawało zamknięte od godz. 20.30 w poniedziałek z powodu zaobserwowania w pobliżu obiektu kilku dużych dronów. Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Zakłócenia dotknęły około 100 lotów.

To, co widzieliśmy w poniedziałek, to najpoważniejszy jak dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii – oświadczyła we wtorek premierka Frederiksen, komentując obecność dronów nad lotniskiem w Kopenhadze.

Czy za atakiem dronów na Danię stoi Rosja?

Szefowa duńskiego rządu podkreśliła, że "nie wyklucza się żadnych opcji dotyczącego tego, kto za tym stoi".

Incydent wpisuje się w niedawne wydarzenia związane z innymi atakami dronów, naruszeniami przestrzeni powietrznej i atakami hakerskimi na europejskie lotniska – zauważyła szefowa duńskiego rządu.

Dodała, że duńska policja potwierdziła, że mamy do czynienia z "kompetentnym sprawcą", a w śledztwo zaangażowane są służby specjalne PET, a także siły zbrojne. Nawiązano również współpracę z zagranicznymi partnerami.

Szef operacyjny PET Flemming Drejer zapewnił, że sprawa jest traktowana poważnie. Incydent postrzegamy w kontekście tego, co dzieje się także na arenie międzynarodowej – podkreślił na konferencji prasowej. Przypomniał, że Dania jest zagrożona aktami sabotażu. Ktoś może chcieć nas zestresować i zobaczyć, jak reagujemy – ocenił.

Drejer, zapytany przez dziennikarzy o to, czy za atakiem dronów stoi Rosja, odpowiedział, że według jednej z hipotez mogło to być obce państwo. Szukamy wszędzie – zapewnił.